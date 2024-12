5 jednoduchých predsavzatí, ktoré vydržia dlhšie ako do februára

(Zdroj: neoglucan®️)

Až 48 % ľudí chce po novom roku začať cvičiť, 38 % má v pláne zlepšiť svoje financie, 34 % by rado schudlo a 32 % sa chce lepšie stravovať. Dáta však ukazujú, že tieto ambiciózne plány nám vydržia maximálne 3 mesiace. Podľa terapeutov stojí za nedodržaním predsavzatí nedostatok motivácie alebo vytýčenie nesplniteľných cieľov. Skúsme to teda tento rok inak – žiadne extrémne predsavzatia, len malé, jednoduché kroky, ktoré náš nový rok urobia o čosi lepší.

Doprajte si oddych a nestresujte sa

Náš deň vyzerá mnohokrát ako šialený kolotoč udalostí – utekáme do práce, na stretnutia, po práci máme naplánované vyšetrenie u lekára či veľký nákup v potravinách. Odrazu sa dostaneme do situácie, kedy si nevieme nájsť čas na seba a to vedie len k jednému – vyčerpaniu. Vyskúšajme to teda tento rok jednoduchým predsavzatím – viac oddychujme. Nájdite si aspoň trochu času pre seba a dajte si prestávku od pracovného kolotoča. Doprajte si relax – či už vo wellness, u kozmetičky alebo doma pri počúvaní hudby, čítaní či sledovaní televízie. Aj takýto drobný krok urobí rok 2025 omnoho lepším.

(Zdroj: neoglucan®️)

Venujte sa svojim blízkym

Začnite nový rok predsavzatím, ktoré je jednoduché, no zároveň má obrovský vplyv na našu pohodu – venujte viac času svojim blízkym. Nemusí to byť nič veľkolepé, postačí aj obyčajná večera, prechádzka alebo len telefonát, aby sme si navzájom pripomenuli, že na seba myslíme. Blízkosť tých, ktorých máme radi, nás, ale aj našich blízkych, dokáže nabiť energiou a zlepšiť nám náladu. Na rozdiel od náročných predsavzatí, ktoré často opustíme už v januári, toto predsavzatie môžete plniť po celý rok.

(Zdroj: neoglucan®️)

Objavte čaro chôdze

Podobne ako s chudnutím, aj s predsavzatím „začnem cvičiť“ to zvyčajne končí rovnako. Dôvodom je tlak, ktorý na seba vyvíjame. Pravdou však je, že denne nemusíme behať maratón ani tráviť hodiny v posilňovni. Skúste si pre rok 2025 stanoviť jednoduchší cieľ – napríklad sa denne prejsť aspoň pár minút. Aj 20-timi minútami na čerstvom vzduchu urobíte veľa pre svoje zdravie. Prechádzky majú nielen zdravotné, ale aj mentálne výhody – pomáhajú vyčistiť myseľ, zbaviť sa stresu a udržať si energiu počas celého dňa. Aj malý krok, ako je pravidelná prechádzka, môže znamenať veľkú zmenu pre vaše zdravie. A hlavne, je to predsavzatie, ktoré vám vydrží dlhšie ako do konca januára.

(Zdroj: neoglucan®️)

Obohaťte svoju stravu o výživové doplnky

Predsavzatia „prestanem jesť sladké“ alebo „nebudem jesť fastfood“ sú náročné a stroskotajú hneď ako si dáte jednu kocku čokolády. Namiesto nesplniteľných cieľov si tento rok stanovte rozumné predsavzatie – obohaťte svoju stravu o výživové doplnky, ktoré podporia vaše zdravie aj imunitu. „Imunoboostre“ akým je napríklad neoglucan, vyrobený z hlivy ustricovej, vám pomôžu doplniť dôležité vitamíny B, C, K, D, ale aj antioxidanty či vlákninu. Skombinujte ich s potravinami, ktoré prirodzene posilňujú zdravie – špenátom, citrusmi, orechami alebo zázvorom. Nielenže tým obohatíte svoju stravu, ale postupne aj nahradíte nezdravé jedlá niečím, čo vášmu telu skutočne prospieva.

Naučte sa povedať „nie“

Skúste sa v nasledujúcom roku nezamerať len na to, čo musíte urobiť, ale aj na to, čo si môžete odpustiť. Zastavte sa na chvíľu a zamyslite sa, koľkokrát ste v minulosti robili veci, ktoré vás vyčerpávali len preto, že ste sa neodvážili povedať „nie“. Skúste si v roku 2025 nastaviť hranice a venujte sa len tomu, čo vám naozaj dáva zmysel. Nielen že to zníži váš stres, ale zároveň budete mať viac času na seba, na veci, ktoré vás tešia a aj na svojich blízkych.

- reklamná správa -