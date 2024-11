Bolesti chrbta i duše – aj tomu sa dá predísť, ak pracujete v zdravej firme

(Zdroj: Union)

Prevencia onkologických ochorení, starostlivosť o duševné zdravie či ergonómia. Union zdravotná poisťovňa pozýva zamestnávateľov z celého Slovenska, aby sa zapojili do 15. ročníka unikátnej súťaže Zdravá firma roka. Spoločnosti rôznych kategórií sa môžu ešte do konca novembra prihlásiť do projektu, ktorý má motivovať firmy k čo najlepšej starostlivosti o zdravie svojich zamestnancov.