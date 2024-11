Amazon rozširuje svoj medzinárodný projekt: V strednej Európe zamestnáva 154 nepočujúcich

(Zdroj: Amazon)

„Už viac ako dva roky sme súčasťou úspešného medzinárodného projektu, ktorý ponúka prácu ľuďom so sluchovým postihnutím na Slovensku, v rámci ktorého každý deň pracujeme bok po boku s našimi nepočujúcimi kolegami. Pracovné tímy nepočujúcich pracujú takmer vo všetkých distribučných centrách v Poľsku a v Českej republike," hovorí Ján Komoš, HR manažér spoločnosti Amazon na Slovensku.

Vôbec prví nepočujúci zamestnanci nastúpili do seredského Amazonu v roku 2022. Vďaka systematickej podpore zo strany spoločnosti sa ich počet od tej doby vyšplhal na 18. Úspešnému začleneniu nepočujúcich kolegov pomáha aj spolupráca s Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých (TASPO).

Rozšírenie projektu v tomto roku

Nepočujúci zamestnanci pracujú dohromady v 5 distribučných centrách v celom regióne strednej Európy, ktorý zahŕňa Česko, Slovensko a Poľsko.

Naposledy privítalo pilotnú skupinu šiestich nepočujúcich kolegov v októbri robotické centrum Amazon v českom Kojetíne. Aj keď bývajú prvé dni na pracovisku plné stresu, v prípade nepočujúcich kolegov prebehli v Kojetíne úplne bez problémov. Prispeli k tomu bohaté skúsenosti Amazonu so zamestnávaním pracovníkov so sluchovými ťažkosťami. Noví kolegovia sa podieľajú najmä na kľúčových procesoch, ako je balenie, príprava odosielania zákazníckych objednávok.

„Cieľom spoločnosti Amazon je vytvoriť pracovné prostredie, kde sa každý zamestnanec cíti spokojne a kde má možnosť rozvíjať svoj potenciál. Nepočujúci kolegovia priniesli do našich tímov jedinečnú novú perspektívu a pohľad na naše pracovné procesy, čo nám pomáha rásť ako celok," vysvetľuje Ján Komoš.

Tlmočník aj špeciálna linka

V robotickom centre Amazon v českom Kojetíne zabezpčuje bezproblémovú komunikáciu v rámci tímu kvalifikovaný tlmočník. Ten pomáha prekonať všetky bariéry, ktoré môžu počas pracovného dňa nastať. Okrem toho môžu všetci využiť službu Tichej linky, ktorá uľahčuje komunikáciu medzi počujúcimi a nepočujúcimi zamestnancami.

„Tichú linku v Českej republike je možné používať cez mobilný telefón, tablet alebo na počítači, a spojiť sa tak s tlmočníkom kedykoľvek online. Aplikácia umožňuje tiež prepis hovoreného slova do písanej podoby," vysvetľujeMartina Hájková z neziskovej organizácie Tichý svet, s ktorou spoločnosť Amazon v Čechách dlhodobo spolupracuje.

Skutočná rôznorodosť

Podpora zamestnávania ľudí so špecifickými potrebami sa však v Amazone neobmedzuje iba na nepočujúcich. Napríklad v moravskom Kojetíne okrem nich funguje aj jednotka zamestnancov s mentálnym postihnutím. Aj týmto zamestnancom v ich uplatnení na trhu práce pomáha špeciálna pracovníčka HR, ktorá sa im individuálne venuje.

Časová os (CEE región)

2016 – 1. CZ tím nepočujúcich v Českej republike

2017 – Rozšírenie tímu nepočujúcich (3 zmeny)

2020 – Vznik tímu nepočujúcich zamestnancov v PL (2 centrá)

2022 – Amazon zamestnal prvých nepočujúcich na Slovensku

2024 – 2. CZ tím nepočujúcich v robotickom centre v Kojetíne, tím nepočujúcich v celom CEE regióne zahŕňa 154 zamestnancov (67 CZ, 18 SK, 69 PL)

