V Budějovickom Budvare chystajú chodník nad strechami pivovaru

(Zdroj: Budvar)

Českému národnému pivovaru Budějovický Budvar sa v posledných rokoch mimoriadne darí, dnes svoj ležiak vyvážajú do viac ako 70 krajín sveta. Preto sa chystá masívne investovať nielen do rozšírenia výroby, ale aj do zelených riešení, ktoré z pivovarského areálu v Českých Budějoviciach urobia ešte atraktívnejšiu výletnú destináciu. A to musíte vidieť!