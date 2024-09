Zážitok z prírody bez stresu: Ako využiť elektrické autá s V2L na plnohodnotné kempovanie

Predstavte si, že by ste pri kempovaní s autom kdekoľvek mali k dispozícii plnohodnotnú 230 V zásuvku ako doma. Takú, ktorá by „neutiahla“ iba osvetlenie, ale pokojne aj elektrický varič či autochladničku desiatky hodín bez toho, aby ste museli štartovať motor. Dnes to nie je žiadny problém, stačí vám elektromobil s technológiou V2L. Prečítajte si, ako funguje a aké ďalšie zdroje elektriny používajú ľudia pri kempovaní.