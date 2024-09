V piatok trinásteho môže byť šťastie na vašej strane

(Zdroj: TIPOS)

Pre niektorých je piatok trinásteho dňom, ktorý nesie so sebou množstvo povier súvisiacich s nešťastím. Ale prečo by ste to nezmenili? TIPOS sa rozhodol využiť „atmosféru“ tohto dátumu a pripravil pre svojich hráčov mimoriadne žrebovanie hry LOTO, ktoré sa uskutoční v piatok 13. septembra 2024. A šťastie môže byť v ten deň práve na vašej strane!