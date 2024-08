Leto vo Familyparku : Dobrodružstvo, ktoré si bude chcieť zopakovať celá rodina

(Zdroj: Familypark)

Na letné prázdniny sme ako deti radi spomínali a to hlavne vďaka vzrušujúcim dobrodružstvám a nezabudnuteľným zážitkom. Ak chcete svojim deťom darovať podobné spomienky, stačí vyraziť kúsok za Bratislavu, kde nájdete miesto plné zábavy a adrenalínu pre veľkých aj malých. Máme pre vás ideálny tip na rodinný výlet, ktorý si budete chcieť po prvej návšteve zopakovať už každý rok!

Prázdniny a voľné dni sa deťom pomaly krátia, no ešte nie je neskoro zavŕšiť leto jedným nezabudnuteľným rodinným dobrodružstvom. Familypark, najväčší rakúsky zábavný park, je situovaný len niekoľko kilometrov od slovensko-rakúskej hranice a vďaka nespočetnému množstvu atrakcií a zábavných aktivít predstavuje miesto, kde si deti každej vekovej kategórie prídu na svoje. A rodičia? Tí si môžu vychutnať okrem spokojných a do sýtosti vybláznených detí aj oddych v príjemnom prostredí, ktoré park ponúka.

Nespočetné množstvo atrakcií pre veľkých aj malých

Hneď po vstupe do parku vás pohltí svet fantázie a dobrodružstva. Park je totiž rozdelený na 4 tematické časti: Zážitkový hrad kocúra Filippa, Dobrodružný ostrov, Gazdovský dvor a Rozprávkový les. V každej časti sú atrakcie, ktoré si užijú nielen menší návštevníci, ale zdvihnú adrenalín aj tým starším. Pre milovníkov vzrušenia sú tu horské dráhy, ktoré ponúkajú rýchlu jazdu plnú zákrut a zvratov. Tí najmenší sa môžu tešiť na detské kolotoče, rozprávkové domčeky a chodníčky. Tento rok k atrakciám pribudla nová, obrovská hojdačka Azurgo, ktorá vás vynesie až do výšky 12 metrov nad zemou. Špecialitou parku sú úžasné vodné atrakcie, na ktorých sa môžete s deťmi schladiť a osviežiť, najmä počas horúcich letných dní. Odporúčame však pribaliť deťom aj náhradné oblečenie, ktoré si môžete odložiť v uzamykateľných skrinkách. Za cenu vstupného môžete počas návštevy jednotlivé atrakcie neobmedzene využiť, koľkokrát len budete chcieť.

O všetko bude postarané

Ak si myslíte, že zábava a oddych sú nezlučiteľnou dvojicou, tak voľný deň strávený vo Familyparku vás presvedčí o opaku. Čakajú tam na vás nielen zážitky a zábava, ale aj kvalitné služby, ktoré za vás vyriešia všetko dôležité na jednom mieste. Svoje auto pohodlne bezplatne zaparkujete na niektorom z vyše 1 000 parkovacích miest. V parku sú rozmiestnené stánky a reštaurácie s chutným jedlom či sladkými dobrotami a v reštauráciách a kantíne si pochutnáte na jedlách talianskej aj rakúskej kuchyne. Každé z gastro zariadení má dokonca v ponuke aj niečo chutné pre vegánov či vegetariánov. Do Familyparku sa môžete vybrať aj s vaším najmenším členom rodiny. Prebaľovacie pultíky sú rozmiestnené po celom parku, v hlavných reštauráciách vám radi zohrejú fľašku či detský príkrm a všetky chodníky umožňujú pohodlný pohyb s kočíkom. Ak niečo zabudnete, to najpotrebnejšie nájdete v obchodíku so suvenírmi. V celom areáli je dostatok tieňa, lavičiek aj pitné fontánky, takže v park je zároveň aj ideálnym miestom na strávenie teplých slnečných dní. Toto všetko vám umožní užiť si spoločné chvíle bez zbytočných starostí.

Mapa k novým dobrodružstvám

Pri rôznych príležitostiach organizuje zábavný park počas roka špeciálne akcie s ďalšími zábavnými aktivitami pre malých aj veľkých návštevníkov. Aby vám nič neuniklo, máme pre vás dokonalého spoločníka pre návštevu parku! V novej aplikácii FAMILYPARK nájdete všetko, čo potrebujete: novinky o podujatiach a zaujímavé ponuky, interaktívnu mapu celého areálu s filtrom - aby ste vedeli kam ďalej vykročiť, aktuálne menu všetkých reštaurácií a stánkov - aby ste si mohli vybrať presne to, na čo budete mať chuť, kompletný zoznam atrakcií a veľa ďalšieho. Aplikáciu si už teraz môžete stiahnuť na Apple App Store a Google Play Store.

Náš tip: Kúpte si vstupenky do parku online

Okrem toho, že nebudete strácať čas čakaním na pokladni pri vstupe, navyše aj ušetríte 3 eurá za každú vstupenku. Online lístky, ako aj všetky informácie o parku, nájdete na www.familypark.at.

Narodeninoví oslávenci majú vstup zadarmo!

Ak máte doma oslávenca a rozmýšľate nad jedinečným zážitkovým darčekom, Familypark ponúka všetkým deťom vo veku do 14 rokov vstup zadarmo práve v deň ich narodenín. Taktiež vám radi pomôžu usporiadať v parku narodeninovú oslavu pre celú partiu! Všetky informácie o narodeninovej ponuke nájdete na stránke www.familypark.at.

- reklamná správa