Michal dobrovoľne revitalizoval obecný park: a chystá sa znovu!

V Hurbanovej Vsi sa obecný park rukami dobrovoľníkov postupne mení na miesto stretnutí, rozhovorov a zážitkov. V záhrade miestnej materskej školy zas kvitnú vyvýšené záhony a bzučí hmyzí hotel. Môže za to Michal, ktorý sa zapojil do dobrovoľníckej iniciatívy dm {spoločne} a koordinoval projekty, ktoré priniesli do komunity pozitívne zmeny.