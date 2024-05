Kam sa chystáte v lete? Vandrujte s nami za pokladmi Slovenska

Na objavnej ceste za pokladmi vás zabaví aj muzikál The Duchon´s v réžii Jána Ďurovčíka (Zdroj: Kaufland)

Ach, Slovensko krásne, si plné pokladov. Od hradov a zámkov, cez hory, lesy, minerálne pramene, až po kultúrne dedičstvo, ktoré by nám svet mohol závidieť. Ale ako ich spoznať? Vyrazte na objavnú cestu za najkrajšími klenotmi našej krajiny, spoločnosť vám celé leto bude robiť Kaufland Detský festival.

Začíname už v nedeľu, 2. júna v Detve, kde v prírodnom amfiteátri spoločne oslávime nielen krásy a folklórne dedičstvo Podpoľania, ale aj Medzinárodný deň detí celodenným festivalovým programom - spoločne so Smejkom a Tanculienkou, škriatkom Fíha Tralala, dvojicou Cupi a Lupi, či Cimbalkovom. Rodičov poteší famózny Štefan Štec, či koncertná verzia muzikálu The Duchon´s, ktorý režíroval Ján Ďurovčík.

Ako osláviť MDD vo veľkom štýle? Predsa rodinným program, na ktorý do Detvy pozýva Kaufland Detský festival (Zdroj: Kaufland)

Vandrovka po stopách najväčších klenotov

Naše Slovensko je vskutku nádherná krajina, ale poznáte aj všetky vzácne klenoty, ktoré ukrýva? Ak nie, spoločne s Kaufland Detským festivalom ich tento rok môžete spoznávať počas celého leta. Na obľúbenej letnej vandrovke na malých aj veľkých čakajú nielen dávno ukryté tajomstvá našej histórie, ale aj množstvo zábavných aktivít a naozaj hviezdny program. Objavnú cestu po stopách pokladov, ktoré ani v učebniciach nenájdete, štartujeme už 2. júna v Detve.

Smejko a Tanculienka potešia najmä mladšiu generáciu (Zdroj: Kaufland)

Detva plná folklóru aj zvučných mien

Najväčším klenotom Detvy je bezpochyby folklór a tunajšia malebná príroda, a tak sa Kaufland Detský festival 2. júna prenesie do prírodného amfiteátra, kde so svojimi ratolesťami môžete osláviť Medzinárodný deň detí skutočne vo veľkom štýle. Celodenným programom, ktorý sa uskutoční pod záštitou primátora Detvy, vás na javisku i vo folklórnom mestečku „Z lásky k tradícii“ bude sprevádzať sympatická dvojica moderátorov - Veronika Hatala a Martin Madej. Okrem najobľúbenejších interpretov pre najmenších i dospelákov nebude chýbať ani Cimbalkovo, originálny program, ktorý pod taktovkou Cimbal Brothers spojil talentované deti z celého Slovenska. Aj hudba predsa patrí k našim vzácnym klenotom - a v regióne Podpoľania, ktorý naplno žije folklórom, to platí dvojnásobne.

Na Podpoľaní nesmie chýbať cimbal, aj preto sa môžete tešiť na originálny program Cimbalkovo (Zdroj: Kaufland)

Fujara aj výšivky k Podpoľaniu patria

Láka vás hra na fujare či píšťalke, alebo si chcete z dreva vyrobiť vlastnú píšťalku? To všetko na vandrovke v Detve môžete! A kto má šikovné ruky, nech vyskúša aj maľovanie tradičných detvianskych ornamentov, či vyšívanie pre Detvu typickou krivou ihlou. Ak máte doma malých maškrtníkov, prihláste ich do detských majstrovstiev v jedení bryndzových halušiek, alebo spoločne ochutnajte dobroty z produktového radu K-Z lásky k tradícii, ktorý pre obchodný reťazec Kaufland s láskou vyrábajú tí najlepší slovenskí dodávatelia.

Prečo objavovať poklady našej krajiny? Predsa z lásky k Slovensku

Ak to na Podpoľanie máte ďalej ako na skok, jeho neopakovateľnú atmosféru môžete zažiť aj doma – online na detskyfest.sk , alebo prostredníctvom rodinnej káblovej Turbo TV, ktorá bude z podujatia vysielať priamy prenos.

Letnú vandrovku „Po stopách pokladov“ vám nielen na Detve, ale aj v ďalších slovenských mestách aj tento rok zadarmo prináša Kaufland. Pretože naša domovina je plná vzácnych pokladov, ktoré stoja za to, aby ste ich objavili. Z lásky k Slovensku.

