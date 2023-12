10 vecí, ktoré ste o Budvare pravdepodobne nevedeli

(Zdroj: Budweiser Budvar )

1. Do sveta sa Budweiser Budvar vyváža vo fľaškách, plechovkách a v sudoch

V drvivej väčšine sa exportuje ležiak Budweiser Budvar Original. Na niektoré ďalšie trhy sa vyváža aj Budvar Tmavý ležiak a Budvar Nealko. Na Slovensku nájdeme navyše aj horký ležiak Budvar 33 a Budvar Výčepní.

2. Kdekoľvek vo svete si Budweiser Budvar kúpite, dostanete rovnaké pivo

Každá fľaša či plechovka Budvaru, ktorá sa predá od Nového Zélandu až po Kanadu, sa už 128 rokov vyrába výhradne v Českých Budějoviciach. Chuť tohto piva totiž nezameniteľne ovplyvňuje voda z vlastných artézskych studní, ale aj lokálny chmeľ a slad. Tie sa nedajú chuťovo nahradiť ani prispôsobiť. Budweiser Budvar je jedna z mála globálnych značiek, ktorá zákazníkom garantuje, že rovnaké pivo, ako si kúpite v miestnom podniku v Českých Budějoviciach, nájdete aj v ďalších 80 krajinách sveta.

3. Najväčším svetovým trhom pre Budweiser Budvar je Nemecko

Dlhodobo sa mu darí aj na Slovensku, vo Veľkej Británii, v Rakúsku, ale aj v Kanade. Vývoz do Poľska a Švédska sa za poslednú dekádu navýšil viac ako desaťkrát. Predaje rastú aj na menších trhoch, vo Švajčiarsku, v Grécku, vo Francúzsku a v Spojených arabských emirátoch. Budvar nájdete aj v oveľa vzdialenejších krajinách, ako je Austrália, Japonsko, Chile alebo Ekvádor. Budweiser Budvar si však dáte napríklad aj v Číne, Hongkongu alebo na Kube!

4. Budweiser Budvar majú v ponuke aj najexkluzívnejšie miesta na svete

Pivo z Českých Budějovíc je vo svete veľmi obľúbené a cenené. Vychutnať si ho môžete na rôznych exkluzívnych miestach, napríklad:

Schweizerhaus vo viedenskom Prátri

Najluxusnejší hotel v Abu Dhabí – Palace of Emirates

Americká sieť Buffalo Wild Wings

Michelinská reštaurácia Daffodil Mulligan v Londýne

Nedávno Budweiser Budvar otvoril najväčšiu prevádzku s tankovým pivom v Krakove, neďaleko známeho Hlavného námestia. Už druhú tankovú prevádzku otvoril aj v centre Viedne. V Madride nájdete Budvar ako jediné české pivo v populárnej pivnici L'Europa, ktorá sa špecializuje iba na originálne importované značky. V Albánsku je Budweiser Budvar jedným z najpopulárnejších pív vôbec. Na národnom futbalovom štadióne v Tirane ho pijú fanúšikovia počas každého medzinárodného zápasu. A najnovšie si Budvar dáte navyše aj v Juhoafrickej republike.

5. Budweiser Budvar si so sebou vozia aj cestovatelia

Aj keď prekvapujúco Budvar objavíte aj v odľahlých častiach sveta, svoje obľúbené pivo si do batožiny nezabudne pribaliť azda najznámejší slovenský cestovateľ Martin Navrátil z Travelistanu. Precestoval už viac ako 180 krajín sveta a Budvar s ním naposledy putoval aj na náročnej expedícii na Južný pól.

6. Budweiser Budvar cestuje po svete loďami, kamiónom i vlakom

Najväčším nepriateľom baleného piva je svetlo, preto ho Budweiser Budvar preváža v tmavých kontajneroch, ktoré sú v prípade potreby chladené. Zatiaľ najdlhšie, dva mesiace, cestoval Budweiser Budvar Original na spomínaný Južný pól. Na africký ostrov Réunion cestuje loďou kratšie - trvá mu to "len" šesť týždňov. Vlakom sa dostane do Mongolska za 45 dní, no trebárs na kamióne sa do Kazachstanu zvezie 25 dní a do Iraku len štrnásť. Slovenskí pivári sa svojho obľúbeného piva dočkajú oveľa rýchlejšie - z pivovaru do tankovej pivárne mu to trvá iba tri dni!

7. Pivo z Budějovíc si kúpite kdekoľvek - aj v moslimských krajinách

Moslimské krajiny na Blízkom východe však majú svoje špecifiká. Musíte mať prehľad o tom, kto, kde a kedy vôbec môže predávať alebo kupovať alkohol, a aké striktné pravidlá treba dodržať. Často ide o rozdielne pravidlá aj v rámci regiónov jednej krajiny. Napríklad iné podmienky sú v Abú Dhabí ako v Dubaji, a rovnako sú iné v Bagdade ako v Erbile.

8. Pivná kultúra sa vo svete veľmi odlišuje

Pivo sa v rôznych kútoch sveta pije inak, a rovnako tak si zákazníci potrpia na rôzne detaily. V postsovietskych krajinách sa pivo lepšie predáva v obale, na ktorom sú zlaté prvky a pestré kvety. V Kórei preferujú zákazníci naopak hravé prvky, v Číne chutia pivárom sladšie pivá a vo Veľkej Británii je zvykom servírovať pintu čapovaného piva bez peny, takzvaný „čochtan“.

9. Značka Budweiser Budvar má v Európe „Chránené zemepisné označenie“

Vedeli ste, že v Nemecku už 500 rokov platí zákon o čistote piva? Hovorí o tom, aké prísady sa smú pridávať do nemeckého piva. V Česku či na Slovensku takýto zákon nepoznáme. Pivo Budweiser Budvar spĺňa prísne požiadavky na kvalitu, výrobný postup a miesto výroby, vďaka čomu mu Európska únia v roku 2004 oficiálne udelila označenie „Chránené zemepisné označenie“. Je to uznanie originality, jedinečnosti a výnimočnosti tradičného piva, ktoré dáva zákazníkom garanciu, že sa pivo varí vždy na rovnakom mieste a z lokálnych surovín.

10. Pivo z českého národného pivovaru nájdete vo svete pod tromi značkami

Svoj prémiový ležiak exportuje český národný pivovar pod tromi značkami – Budweiser Budvar Original, Budějovický Budvar a Czechvar. Pritom vo fľaši je do poslednej kvapky rovnaké pivo.

