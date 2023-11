Správne pečené kura a ryža bez pripálenia. Robíte to takto aj vy?

Dokonale chrumkavé kurča s perfektnou ryžou servírujte na tanieroch Lamart (Zdroj: Shutterstock)

Upiecť kurča je také jednoduché, že to zvládnu aj staršie decká. Ale upiecť kurča s lahodnou chrumkavou kožkou po celom tele, nevysušiť pritom mäso a ako bonus získať aj výpek je už tak trochu umenie. Pritom to tiež zvládne aj staršie dieťa, stačí vedieť, ako na to.

V prvom rade sa nebojte kura riadne nasoliť. Potom vložte pod kožu na prsiach a stehnách maslo. Budete potrebovať kvalitný pekáč, ale ten skutočný trik spočíva v niečom inom.

Zistite, či poznáte recept na pečené kura, aby bolo celé chrumkavé!

Ako správne uvariť ryžu? Skúste ryžu v rúre!

Keď sme už pri tom pečení, upiecť sa dá aj ryža. Nebojte sa, nebude chrumkavá, ale presne taká, akú ju máte radi – ani lepkavá, ani príliš sypká. Niektoré gazdinky tento spôsob prípravy ryže praktizujú, pretože je jednoduchý. My vám ponúkame recept na pečenú ryžu s cibuľou a k tomu jeden tip, ako zbytočne nezababrať kopu riadov.

