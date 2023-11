Práca v  Slovnafte má zmysel a chytí vás za srdce

(Zdroj: Slovnaft)

Väčšina z nás sa chce premiestňovať z miesta na miesto, sme zvyknutí, že si vieme čokoľvek objednať z druhého konca Slovenska alebo sveta. Spoliehame sa na to, že keď potrebujeme pomoc, vie prísť záchranka alebo kamaráti. Približne 3300 ľudí v Slovnafte a jeho dcérskych spoločnostiach sa denne stará o to, aby sme zostali v pohybe.

Vďaka podpore všetkých útvarov a oddelení funguje Slovnaft ako dobre zabehnutý stroj už viac než 60 rokov. Niektorí jeho zamestnanci a zamestnankyne prejdú denne desiatky kilometrov na cestách, nachodia tisíce krokov okolo výrobných jednotiek či spravia stovky klikov do klávesníc počítačov. Nové časy prinášajú veľké zmeny a my všetci spolu tvoríme riešenia.

Niečo pre každého

Slovnaft ponúka prácu v mnohých oblastiach: financie, investičné projekty, IT, predaj, zákaznícky servis či administratíva. Pre technicky a manuálne zručných sú k dispozícii pozície vo výrobe – operátori aj operátorky výroby, mechanici, rušňovodiči či laborantky. Stačí otvoriť kariérnu stránku spoločnosti a rozhliadnuť sa, čo je to pravé pre vás.

(Zdroj: Slovnaft)

Mladí majú dvere otvorené

Ak ešte nemáte veľa pracovných skúseností, nič to, viete ich získať u nás. Pre absolventov vysokých škôl je určený program Growww. Spoločnosť je zapojená aj do duálneho vzdelávania a ponúka možnosť odborného výcviku a odborných či letných praxí.

Všetko pre „našich“

Práca, ktorá má zmysel, kariérny, finančný aj osobnostný rast, stabilita a pocit istoty. Ak sú tieto atribúty kľúčové pri výbere vašej práce, Slovnaft a jeho dcérske spoločnosti môžu byť tá pravá voľba. Nováčikov čaká komplexné zaškolenie, ani menej skúseností nemusí byť prekážkou. Pre rast a rozvoj kolegov a kolegýň máme komplexný systém vzdelávania: odborné vzdelávanie, leadership vzdelávanie, práca s talentmi či interná akadémia, v ktorej sa kolegovia učia navzájom. Ktokoľvek môže využiť koučing alebo mentoring.

(Zdroj: Slovnaft)

Pohoda v práci, aj mimo nej

V Slovnafte platí pravidlo, že práca nie je všetko. Pracovať u nás prináša so sebou množstvo benefitov: príspevok na šport, rekreáciu, kultúru či vzdelávanie v sume 133 € mesačne, vianočná odmena, príspevok na cestovanie a DDS, nadštandardnú zdravotnú starostlivosť vo výške 150 € ročne, možnosť ubytovania, dotovaných až 20 jedál denne, súkromné jasle a škôlka s príspevkom, voľno navyše na regeneráciu a starostlivosť o deti do 15 rokov. Spoločnosť podporuje starostlivosť o duševné zdravie. Chcete si ísť zaplávať, zacvičiť, zrelaxovať do sauny alebo na masáž? Žiadny problém. Všetky tieto aktivity máte ako benefit k dispozícii len cez cestu od vášho pracoviska. Viac o benefitoch sa dozviete tu.

(Zdroj: Slovnaft)

Slovnaft patrí k najatraktívnejším zamestnávateľom na Slovensku, je lídrom v oblasti spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie, podporuje šport, kultúru, vzdelávanie a mládež. Veľkú pozornosť venuje revitalizácii životného prostredia a je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

Ak chcete zistiť viac o tom, aký je život v Slovnafte, kliknite sem.

- reklamná správa -