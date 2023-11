Ježiško sa stará o všetkých, ale kto pomôže Ježiškovi?

(Zdroj: Shutterstock)

My dospeláci samozrejme vieme, že Vianoce sú krásnym časom, kedy sa svet na chvíľu zastaví a môžeme si vychutnávať čas s našimi najbližšími. Aj keď týždne pred tým bývajú najhektickejšími v roku a Vianoce sú v podstate poriadna fuška. Pocit radosti nám okrem času s rodinou prináša aj sviatočná výzdoba a predovšetkým štedrosť k iným ľuďom. Každý, kto už “robil” Ježiška však vie, že to nie je ani jednoduché, ani lacné. Kto však myslí na všetkých tých Ježiškov? Ak máte hlavu v smútku, máme pre vás dobré správy - aj Ježiškovia si to vedia uľahčiť.

Vysnívané darčeky na dosah

Teraz máte jedinečnú šancu zaobstarať si všetko podľa vašich predstáv a nezaťažiť pri tom váš rodinný rozpočet. Každý, kto odteraz až do konca roka nakúpi na splátky cez Quatro, pri predčasnom splatení do 6 mesiacov nezaplatí ani cent navyše! Nemusíte teda čakať ani na koncoročné odmeny a darčeky môžete nakúpiť už v predstihu.

(Zdroj: Shutterstock)

Ako to funguje?

Vyberte si darček pre seba a svojich blízkych.

Kúpte ho na splátky až do 31. 12. 2023.

Pri nákupe zvoľte produkt s názvom Šikovná splátka s 0 % úrokom.

Splaťte úver do 6 mesiacov od prevzatia tovaru a nezaplatíte ani cent navyše.

Platí na nákupy v kamenných obchodoch aj e-shopoch.

Takto jednoducho si aj u vás doma môžete urobiť neskrývanú radosť z Vianoc.

Tip

Aby bola radosť ešte o niečo väčšia, pridali sme špeciálny bonus 100 eur pre každého, kto si do konca januára 2024 prenesie účet do VÚB banky. A k tomu ešte 6 mesiacov neplatíte za vedenie účtu. Stačí vám občiansky preukaz a číslo vášho účtu v pôvodnej banke. Viac sa o podmienkach na získanie bonusu dozviete na https://www.quatro.sk/radost/.

- reklamná správa -