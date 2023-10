Milujete kávu? Tento detail by vám nemal uniknúť

(Zdroj: McCafé)

Slováci kávu skutočne milujú. Posledný údaj hovorí, že ročne zvykneme vypiť zhruba 2,8 kg kávy na obyvateľa. Ak by sme to detailne prepočítavali, vychádzalo by to priemerne na jednu kávu denne pre každého jedného Slováka. Možno vás ale prekvapí, že najväčších „kávoholikov“ nenájdete v Taliansku. Prvenstvo v tomto rebríčku držia Fíni, ktorí vypijú v priemere až štyri kávy denne. Hneď za nimi nasledujú Švédi a Nóri.



Dobrá káva má byť aj udržateľná

Káva je komodita, ktorá sa v priebehu storočí vyvíjala a prešla od luxusnej k bežne dostupnej surovine. Paradoxne, dnes opäť začíname hovoriť o tom, že raz bude znova vzácna. Zmeny klímy ohrozujú aj produkciu kávy na celom svete a tým negatívne vplývajú na živobytie státisícom ľudí pracujúcim v tomto sektore. Je dobré zamyslieť sa už dnes, akú kávu pijeme a vyberať si značky, ktoré myslia aj na budúcnosť. Káva v kaviarňach McCafé sa pýši certifikátom Rainforrest Alliance. „Takáto značka zaručuje, že výroba kávy prebieha za férových podmienok udržateľným spôsobom. Toto označenie chráni pestovateľov, zamestnávateľov aj našu planétu – pretože garantuje ekologický spôsob pestovania,“ vysvetľuje Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s Česká republika a Slovensko.

Vyberte si to svoje

Káva v sieti kaviarní McCafé je 100-percentná Arabica, ktorá pochádza z krajín Latinskej Ameriky. To najlepšie z Brazílie, Hondurasu, Ekvádora a Kolumbie sa stretáva v každom jednom kávovom nápoji z McCafé.

Kaviarne McCafé ponúkajú desiatku kávových nápojov a špecialít. Mliečne nápoje je možné pripraviť aj z mlieka bez laktózy či sójovej alternatívy. Je jedno, akú kávu si v McCafé vyberiete, či už máte chuť na silné espresso alebo ochutené frappé, môžete si ho vychutnať bez výčitiek. Koncept McCafé k nám prišiel v roku 2009 a dnes patrí medzi najobľúbenejšie kaviarne na Slovensku. „Zákazníci vedia, čo môžu čakať, a preto k nám chodia radi. Je to o kvalite, ale aj rýchlosti služieb v príjemnom prostredí," dodáva Poláčeková.

Špeciálna ponuka pre milovníkov kávy

Keď milujete kávu a chcete jej to ukázať, môžete na to teraz využiť aj špeciálnu ponuku v McCafé a dopriať si ju s krehkými srdiečkami z lístkového cesta, s croissantom či cookies. Láska ku káve má jednoducho veľa sladkých podôb. Využite ponuku „Výhodné duo“ a rozmaznávajte svoje chuťové poháriky. Dajte si na chvíľu pauzu, načerpajte energiu a inšpiráciu. Aktuálnu ponuku z McCafé nájdete vždy v aplikácii alebo na stránke McDonald's.

(Zdroj: McCafé)

Svoju dennú šálku kávy si môžete nielen dnes dopriať v kaviarňach McCafé, prostredníctvom McDrive či priamo v reštauráciách McDonald’s.

- reklamná správa -