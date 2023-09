Ešte nie ste rozhodnutý koho budete voliť ? Máme pre vás tip! ,, ODPORÚČAME “

Mgr.Pavel Repiský (Zdroj: Mgr.Pavel Repiský )

Kandidát č.122 politickej strany SME RODINA – Mgr. Pavel Repiský

KTO STE:

Som vzdelaný a zodpovedný človek s prirodzenou inteligenciou. Posledné roky som cestoval a spoznával mnohé časti sveta. Nedá mi nespomenúť nedávno absolvovaný niekoľko mesačný študijný pobyt v USA v meste New York. Celé roky som sa okrem štúdií snažil čo najviac spoznať jednotlivé kultúry, národy a ich hodnoty. Jednoducho povedané, ako ľudia žijú po celom svete. Tieto skúsenosti som pripravený odovzdať nám Slovákom aby sme sa mali lepšie. Mám jedno heslo: ,, Život by sa nemal žiť, mal by sa oslavovať . " Dá sa ale takto rozmýšlať, keď prístup štátu k občanovi je doposiaľ taký aký je ?

PREČO STE SA ROZHODOL VSTÚPIŤ DO POLITIKY ?

Ja som sa nerozhodol, ja som to tak jednoducho začal cítiť ! Mám skúsenosti, chúť, vzdelanie, rozhľad, energiu a tieto hodnoty chcem využijeť k tomu, aby sme si na Slovensku mohli povedať: ,, Na Slovensku je dobre žiť. “

PREČO STE SA ROZHODOL KANDIDOVAŤ ZA STRANU SME RODINA ?

Viete, keď som si vo februáry tohto roku 2023 vyberal politickú stranu do ktorej vstúpim, dôsledne som porovnával a posudzoval z možností, ktoré sú. Mám oči a uši ako každý z vás. Nebudem nikoho haniť, ale stojím si za jedným. Ostatné politické strany nám už niekoľko krát ukázali, ako dokážu vládnuť. Ja osobne som s tým spokojný nebol. Politická strana SME RODINA aj keď nie je dokonalá nemala doposiaľ žiadne politické kauzy a jej volebný program je mi srdcu najbližší. Mrzí ma, že mnohý ludia na Slovensku si spájajú osobný život Borisa Kollára s jeho profesným životom politika a nevedia rozdeliť hrušky od jabĺk. Mńa osobne nikdy netrápilo, aký život vedie môj šéf po práci doma, keď v zamestnaní počas pracovnej doby je človekom, ktorý si vždy doposiaľ robil svoju prácu zodpovedné a dobre.

ČO MYSLÍTE, ŽE JE POTREBNÉ NA SLOVENSKU ZMENIŤ ?

Hmmm ( smiech ) , veď všetci vieme ako to tu vyzerá. Či by ste chcel, aby som vám teraz vymenoval bodovito niekde opísané chyby, ako to mnohí robia? Nie, ja to poviem tak, ako to cítim! Poznáte to, keď prídete na úrad a nepríjemný úradník vás privíta slovami: ,, To nejde !" Ako chceme žiť na Slovensku lepšie, ak samotný štát sa nám otáča chrbtom?

Príhovor kandidáta:

Politika na Slovensku potrebuje nových ľudí, nové tváre. Ja som jedným z nich. Neťaží ma žiadna politická minulosť, mám skúsenosti, vzdelanie, chuť a energiu pričiniť sa k tomu, aby sme všetci Slováci mohli konečne povedať: ,, NA SLOVENSKU JE DOBRE ŽIŤ !“

Poďte ma voliť !

