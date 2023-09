Adela Vinczeová, Fero Joke a Robo Roth spolu búrajú predsudky!

(Zdroj: archív ÚNSS, Eva Amzler )

Spoločne už niekoľko rokov pomáhajú ľuďom so zrakovým postihnutím. Počas spoločných rokov sa spoznali aj trošku inak ako v šoubiznisových vodách. Čo na sebe navzájom oceňujú? „Na chalanoch mám rada, že sú veľmi svojskí, každý si ide verne tú svoju linku, sú verní svojím zásadám a životným filozofiám... A je s nimi aj zábava!“ Hovorí naša TOP moderátorka.

Špecifický vzťah ku svojim „pastelkovým“ kolegom si vytvoril aj Fero Joke: „V prípade Roba sa mi vybaví jeho špecifický hlas, do ktorého sa vždy rád započúvam, či už je to na predstavení, pri počúvaní audiokníh či rozhlasu, a, samozrejme, jeho drsný čierny humor. Keď sa povie Adela, paradoxne mi napadne rozvážnosť, skúsenosti... Pre mňa je človekom, ktorý mi vždy poradí a vždy sa od nej môžem niečo naučiť, nechať sa inšpirovať,“ priznáva obľúbený influencer.

A čo by dodal tretí z partie? Robo Roth, ako vždy, stručne a výstižne: „Na „Pastelkáčoch“ mám rád, že sú veľmi človečenskí. Nehrajú to. Sú to autentickí ľudia. To tiež nie je samozrejmosť,“ hovorí obľúbený herec Slovenského národného divadla.

Na kolegoch „Pastelkáčoch“ oceňuje Robo Roth autentickosť, ktorá u mnohých ľudí nie je samozrejmosťou. (Zdroj: archív ÚNSS, Eva Amzler)

Verejná zbierka Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým žiť plnohodnotný život. Pomáha tým, ktorí sa narodili bez zraku, ale aj tým, ktorý o zrak prišli neskôr.

„Stretnutie so zrakáčmi je pre mňa vždy fascinujúce, pretože človek zrazu počúva presne to, čo by mali ľudia počuť a vedieť. Zhovára sa s prekladateľom a tlmočníkom, ktorý ovláda štyri svetové jazyky, alebo s profesionálnou masérkou, či s malým chlapcom, ktorý má úžasnú sestru bez zrakového hendikepu, a dokážu spolu pekne vychádzať a mať pekný vzťah... Vždy sú pre mňa tieto stretnutia mimoriadne inšpiratívne...“ hovorí ambasádorka Bielej pastelky Adela Vincezová.

Fero Joke má nevidiacu kamarátku, preto má k téme veľmi blízko. (Zdroj: archív ÚNSS, Eva Amzler)

Aj vďaka Bielej pastelka sa darí búrať zaužívané mýty o ľuďoch nevidiacich a slabozrakých, odstraňovať bariéry nielen okolo nás. Kde vnímajú najväčšie bariéry pre ľudí so zrakovým postihnutím jej zanietení ambasádori? „V nás, v predsudkoch, v neznáme,“ zamýšľa sa Robo Roth. „Ja osobne vidím najväčší problém v chodníkoch, dostupnosti dopravy, ale aj presun nevidiacich ako taký, aby nemuseli všade chodiť len s asistentmi a boli slobodnejší, nezávislejší. Myslím si, že v tomto smere je naša spoločnosť hlboko poddimenzovaná. Nevidiaci a slabozrakí by si zaslúžili lepšie chodníky, semafory, prístupnejšie prostredie...,“ dopĺňa Fero Joke.

Pozrite si spot Biela pastelka 2023, ktorý spojil Adelu Vinczeovú, Fera Joka, Roba Rotha i mladých zrakáčov.

Zobraziť galériu (5) Symbolom zbierky je drevená pastelka, ktorú dostane každý darca ako poďakovanie za vyjadrenie solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím. Pridáte sa? (Zdroj: archív ÚNSS, Eva Amzler)

Kedy a kde môžete podporiť zbierku Biela pastelka?

22. 9. 2023 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku

prostredníctvom POS terminálov ČSOB vo vybraných mestách

ČSOB vo vybraných mestách zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach

na číslo príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006

alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk

Plagát tohtoročnej kampane môžete vidieť v uliciach miest a obcí, nákupných centrách, ale aj v čakárňach či fitness centrách. (Zdroj: Biela pastelka)

Ďakujeme, že ste s nami a napriek tomu,

že mnohí naši klienti vás vidieť nemôžu,

VY vidíte NÁS!

