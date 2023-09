Penati Slovak Open 2023 s víťazstvom Čecha Mareka Siakalu

z ľava Peter Petrovič, Marek Siakala víťaz, Pavol Bielik (Zdroj: Slovak Open )

Účasť legendy, hole in one, slovenské športové nešťastie či nekonečný rozstrel. Aj o tom bol 7. ročník Penati Slovak Open.

Najväčší medzinárodný golfový turnaj roka na Slovensku sa konal v dňoch 10.-12.9. v jednom z najkrajších rezortov na svete - Penati. Celé podujatie s rekordnou dotáciou 22 tisíc eur sa odohralo v priam dokonalých podmienkach, sprevádzalo ho slnečné a bezveterné počasie. Ihrisko Legend s parom 73 bolo pripravené na najvyššej úrovni.

Trojdňové podujatie odštartovalo obľúbeným pro am turnajom, kde si zahrali profesionálni hráči spolu s osobnosťami a partnermi Penati Slovak Open. Z víťazstva sa tešil tím okolo profesionála Šimona Zacha, ktorého na najvyššom stupienku sprevádzali Andrej Chochoľ, Peter Palka a Milan Sciranka. Doplnkovou súťažou počas pro am dňa bol turnaj profesionálov, ktorý tradične ovládol Čech Tomáš Beck so 6 ranami pod par, a získal prémiu 1000 eur. Iba jeden úder na víťazstvo chýbal jeho krajanovi Ondrejovi Lieserovi. Na jamke č. 3 sa konala zbierka pre hendikepovaných golfistov, ktorým napokon putoval šek v hodnote 1450 eur.

Prvé kolo hlavného dvojkolového turnaja, na ktorom sa zúčastnilo 64 hráčov zo siedmich krajín prinieslo obdivuhodné výkony. Najlepšiu východiskovú pozíciu po prvom dni si vytvorili Denk a Sedláček, ktorí dosiahli skóre -6. Luca Denk z Rakúska si k nemu dopomohol aj hole in one na jamke č. 12 a eagle na 15tke. 6 parová ikonická jamka je so 712 metrami najdlhšou v Európe. Spolu líder Čech Tadeáš Sedláček si zapísal až 7 birdie. Najlepším Slovákom po prvom dni bol na priebežnej 7. priečke držiteľ voľnej karty René Bergendi.

Na Penati Slovak Open nechýbal ani ambasádor turnaja Rory Sabbatini. Obhajca titulu z roku 2019 zahral počas dvoch kôl 5 rán pod par a obsadil zdieľané 4. miesto. Strieborný olympijský medailista z Tokia ukončil v Šajdíkových Humenciach nie príliš vydarenú sezónu. Rory Sabbatini: "V poslednom období bojujem so svojim telom, a aj preto som stratil radosť z golfu. Musím si asi dať od neho pauzu, aby som opäť našiel chuť. Budúcu sezónu plánujem odohrať zopár turnajov PGA a európskych podujatí. Túžim sa prebojovať na olympiádu do Paríža, ale momentálne, žiaľ nemám postavenie ani výkonnosť na to, aby som sa tam dostal. Uvidíme, možno sa mi budúci rok začne dariť a splním tento cieľ."

Rovnako 4. miesto obsadil aj ďalší Slovák René Bergendi. 18-ročný obrovský talent nášho golfu predvádzal na domácom ihrisku skvelé výkony a s 9 údermi pod par kráčal za senzačným víťazstvom, no nevydarená 18. jamka, kde skončili dve jeho loptičky vo vode a zahral 4 rany nad par, dala jeho príbehu trpký koniec. Napriek tomu svoje rozhodnutia, na jamke s ostrovným greenom neľutoval. René Bergendi: “Nehrám golf tak, aby som sa bál tých rán a nehrám ho tak, že sa bojím svojich súperov. Som pyšný na svoje rozhodnutia, a určite by som ich nezmenil a nespravil v tej situácii niečo inak. Celkový výkon na turnaji mohol byť aj lepší, verím, že sa budem môcť ukázať opäť o rok.“

Po skončení oboch kôl bola na 1. mieste trojica hráčov – líder po prvom dni Rakúšan Luca Denk s Čechmi Marekom Siakalom a obhajcom titulu z roku 2020, olympionikom z Tokia Ondrejom Lieserom. Hneď v prvom kole rozstrelu vypadol Denk. Diváci v Penati potom videli priam nekonečné play off, ktoré sa skončilo až takmer po tme. Siakala a Lieser si museli 4 parovú jamku číslo 18 zopakovať až 7 krát, z troch rôznych odpalísk. O víťazovi napokon rozhodla lepšie zvládnutá jamka hraná z červeného odpaliska, kde Siakala trafil prvou ranou green, zahral dva putty a dosiahol birdie, kým Lieser si zapísal iba par. Víťaz 7. ročníka Penati Slovak Open – Čech Marek Siakala si okrem trofeje odniesol aj prémiu 10 tisíc eur a voľnú kartu na Swiss Challenge seriálu Challenge Tour. Marek Siakala: „Chcel by som poďakovať promotérom za to, že tento krásny turnaj organizujú, všetkým, ktorí sa na tom podielali, Golf Clubu Penati za super pripravené ihrisko, ste najlepší na Slovensku, suverénne. Mojej mame, môjmu trénerovi a môjmu domovskému klubu Golf Club Třinec. Ďakujem!"

