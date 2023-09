Výber toho najlepšieho, čo by ste si nemali nechať v septembri ujsť!

(Zdroj: Canva.com)

Aj v septembri si môžete vybrať z bohatej ponuky atraktívnych podujatí po celom Slovensku. Či už ste hudobní fanúšikovia alebo divadelní, prípadne potrebujete vyraziť za zábavou s vašimi najmenšími alebo sa poriadne vykričať na napínavom športovom zápase, na Predpredaj.sk nájdete všetko!

Symfónia umenia 2023

Od začiatku septembra prebieha v Bratislave na Námestí pred Pradiarňou exkluzívny festival Symfónia umenia , v rámci ktorého sa môžete ešte tešiť na vystúpenie Visegrad Mini Jazz Fest, kde zaznejú najsilnejšie melódie z filmov o holokauste pod názvom Sila nádeje / Nezabúdame!. Nasledovať bude koncert pre najmenších, na ktorom zaznejú najkrajšie piesne z československých rozprávok a vrcholom celého festivalu bude určite vystúpenie José Cura. Prichystajte si róby a obleky a príďte si vychutnať krásne melódie pod holým nebom. Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk .

(Zdroj: Symfónia umenia)

IAMX

Anglický hudobník Chris Corner príde s projektom IAMX predstaviť do Bratislavy dva nové štúdiové albumy. Muzikant, ktorý sa v 90. rokoch dostal do povedomia pôsobením v skupine Sneaker Pimps, vystúpi 26. septembra 2023 s kapelou v Majestic Music Clube (MMC). V hlavnom meste sa ukáže po viac než 4 rokoch v rámci turné Fault Lines 1, pričom pôjde už o jeho ôsmy koncert v slovenskej metropole. Okrem materiálu z albumov, ktoré vyšli tento rok samozrejme zaznie aj prierez staršími vecami IAMX. Vstupenky kúpite tu .

Zobraziť galériu (10) IAMX (Zdroj: Gretchen Lanham)

Na skle maľované

Legendárny muzikál NA SKLE MAĽOVANÉ sa vracia! Kultový slovenský muzikál v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka znovu ožíva. Bratislavské STARS auditorium prináša divákom toto ikonické predstavenie. V úlohe Jánošíka sa môžete tešiť na Janka Slezáka, ktorému budú v muzikáli sekundovať ďalšie známe tváre a fantastickí tanečníci Slovenského divadla tanca. Vstupenky kúpite v sieti Predpredaj.sk .

Na skle malovane (Zdroj: Stars Auditorium)

Voda a krv nad vodou

Aktuálne najúspešnejší slovenský muzikál vyráža na veľkolepé turné po Slovensku so slávnymi piesňami legendárnej skupiny Elán - Voda a krv nad vodou, v réžii Jána Ďurovčika. Čo viac dodať? Snáď len, že v septembri si tento fenomenálny muzikál môžete vychutnať v Banskej Bystrici, Partizánskom, Martine a Trenčíne, kde už je pre veľký záujem pridané druhé predstavenie, preto sa radšej s kúpou vstupenky poponáhľajte.

(Zdroj: Voda a krv nad vodou)

Tankcsapda

Pre priaznivcov tvrdších žánrov tu máme skutočnú legendu. V Šamoríne si zahrá jedna z najpopulárnejších maďarských kapiel Tankcsapda . Tankcsapda je rocková kapela z Maďarska, ktorá je na hudobnej scéne už od roku 1989. Počiatočná punková kapela sa postupne menila do dnešnej podoby, keď do svojej tvorby zakomponovala prvky hard rocku a heavy metalu. V krásnom prostredí Pomlé parku v Šamoríne to 23. 9. rozbalia pekne od podlahy. Vstupenky nájdete tu .

Zobraziť galériu (10) Tankcsapda (Zdroj: Bauer Attila (Esztergom2022))

Štúdio L+S

Aj divadelná sezóna je v plnom prúde a populárne Štúdio L+S ponúka lákavý program. V príjemnom prostredí nesúcom odkaz svojich zakladateľov Milana Lasicu a Júliusa Satinského si môžete vychutnať špičkové herecké výkony Jozefa Vajdu, Juraja Kemku, Heleny Krajčiovej, Ľuboša Kostelného, Kamily Magálovej, Petry Polnišovej, Zdeny Studenkovej a mnohých ďalších. Pre fanúšikov hudby je pripravený exkluzívny program Music A La Carte, kde sa môžete tešiť na stabilnú zostavu v podobe Pavol Danišovič, Martin Valihora, Oscar Rózsa a Eugen Vizvári a ich hostí. Z kompletného programu si môžete vybrať tu .

Zobraziť galériu (10) (Zdroj: Ctibor Bachratý a Štúdio L+S)

Divadlo RADNICA

V metropole východu vás čakájú tiež skvelé predstavenia! V Divadle RADNICA si užijete sezónu plnú výborných komédií a muzikálov. Zoznamka, Hra o (ci)tróny, Sex noci svätojánskej a množstvo ďalších titulov, ktoré dajú poriadne zabrať vašim brániciam. Prehľad predstavení a vstupenky nájdete na Predpredaj.sk .

(Zdroj: Divadlo Radnica)

RFA 12 Považská Bystrica

Sviatok bojových umení, aký Považská Bystrica ešte nikdy nezažila! RFA premiérovo zavíta do Považskej Bystrice, kde sa pred domácim publikom predstavia najväčšie tamojšie hviezdy. Milan Ďatelinka v existenčnom zápase sa po troch prehrách v rade pokúsi vrátiť na víťaznú vlnu a Sebastián Fapšo má v pláne upraviť svoje skóre v rámci RFA na 2-1. Nabitý zážitok, ktorý zostane ešte veľmi dlhú dobu v pamäti. Nenechajte si to ujsť a buďte súčasťou neuveriteľných športových výkonov so všetkým, čo k tomu patrí už túto sobotu. Zabezpečte si svoju vstupenku čo najbližšie k ringu na tomto linku .

(Zdroj: RFA)

DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava

Šláger našej najvyššej futbalovej súťaže sa bude konať na ihrisku v Dunajskej Strede, kde domáci DAC privíta minuloročného majstra z Bratislavy Šk Slovan. Príďte si 17.9. vychutnať poriadne napínavý duel a povzbudiť svojho favorita. Nepremeškajte svoju šancu byť pri tom a zabezpečte si svoju vstupenku včas, pretože sa míňajú raketovou rýchlosťou.

(Zdroj: FC DAC)

