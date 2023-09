Už len dnes môžete hlasovať za Gól mesiaca a vyhrať 100 €

(Zdroj: NIKÉ)

Nie každý z týchto gólov bol víťazný, no vy vyhrať môžete. V hre je 100-eurový kredit od stávkovej spoločnosti Niké a celkovo budú vyžrebovaní až traja šťastlivci, ktorým bude táto stovka pripísaná na ich účet.

Anketa Gól mesiaca august je dostupná na https://www.nike.sk/golmesiaca a končí v utorok 5. septembra 2023 o 23.59 hod.

Nominanti na gól mesiaca

1. Roman Haša, 1. kolo Zlaté Moravce – SKALICA 1:2

V úvodnom kole futbalovej Niké ligy sa Skalica predstavila na domácej pôde proti Zlatým Moravciam. Roman Haša sa po výmene strán dostal na hranicu pokutového územia a využil zaváhanie obrany, ktorá mu nechala až príliš veľa miesta. Umiestnenou strelou do horného rohu bránky otvoril skóre a nasmeroval Skalicu za prvým víťazstvom v sezóne.

2. Henry Addo, 1. kolo, ŽILINA - Ružomberok 3:1

Prvé kolo prinieslo ešte jeden parádny zásah. Henry Addo si urobil z obrancov Ružomberka tréningové kužele, loptu si prehodil na pravačku a presnou strelou poslal Žilinu do vedenia. Šošoni napokon dotiahli zápas do víťazného konca a pripísali si do tabuľky 3 body.

3. Marek Bartoš, 3. kolo, ,PODBREZOVÁ – Zlaté Moravce 1:0

O jediný gól zápasu medzi Podbrezovou a Zlatými Moravcami sa postaral Marek Bartoš a tento gól stál skutočne za to. Nebola to delovka z tridsiatich metrov, ale takéto góly rozhodne nepadajú každý deň. Pri rohovom kope si Marek nabehol na strieľaný center a elegantnou pätičkou upratal loptu do brány súpera.

4. Filip Bainovič, 4. kolo, TRNAVA - Podbrezová 2:0

Trnava si vo štvrtom kole poradila s Podbrezovou 2:0. Veľkú zásluhu na tom mal aj Filip Bainovič, ktorý neváhal a vyskúšal strelu spoza šestnástky. Gólman Podbrezovej na tento umiestnený projektil nedosiahol a lopta sa už kotúľala v sieti.

5. Karol Mondek, 5. kolo, Žilina - ZLATÉ MORAVCE 3:2

Posledným kandidátom na Gól mesiaca august je Karol Mondek, ktorý si proti Žiline dovolil riadnu drzosť. Zo zdanlivo nevinnej situácie vyťažil vďaka obrovskému prehľadu v hre maximum. Všimol si vysoké postavenie brankára a krásnym lobom ho následne prekonal. Radosť z tohto gólu mu zmaril snáď iba výsledok. ViOnu sa nepodarilo udržať dvojgólové vedenie a napokon zo Žiliny odišiel naprázdno.

