Silné témy, skvelé jedlo, drinky i káva!

Pokiaľ pracujete v gastronómii a myslíte to s ňou vážne, mali by ste zbystriť pozornosť. Ne)konferencia Gastrolove ukázala, že vie nastaviť latku skutočne vysoko. Poďte sa s nami pozrieť, čo vás tento rok čaká.

Pokiaľ si radi doprajete pôžitok, degustujete, objavujete, rozširujete svoje obzory a vedomosti, tak vás srdečne pozývame na (ne)konferenciu Gastrolove. Tá sa tento rok bude konať 28 - 29. septembra. Tento rok aj s malým prekvapením. Gastronomické podujatie jesene bude totiž dvojdňové! Ešte viac inšpiratívnych prednášok, prínosných diskusií, kvalitnej kávy a božského jedla.

Gastrolove prezentuje premiérovo dva nabité dni

Je už štandardom, že Gastrolove prináša kvalitný program, výborných spíkrov, zaujímavých vystavovateľov a špičkový catering. Minulý rok bol mimoriadne výdatný, preto sme sa tento rok rozhodli rozšíriť trvanie Gastrolove až na dva dni. Dva dni, ktoré spoja profesionálov z praxe, študentov, milovníkov gastronómie i samotných dodávateľov.

Toto podujatie rúca akékoľvek pomyselné hranice, chce priniesť nové podnety, vyslať impulzy a priviať nový vietor do plachiet všetkým gastronadšencom. „Aktívna podpora slovenského gastro, i toho budúceho, je nesmierne dôležitá. Preto sa snažíme o jej krajšiu a pozitívnejšiu budúcnosť tak, ako je v našich silách,” približuje pozadie (ne)konferencie Gastrolove Simona Budinská, organizátorka podujatia, zakladateľka gastronomického portálu Kávičkári.sk a autorka kníh podporujúcich gastronómiu na Slovensku.

Gastrolove 2023 – nový program, overené miesto, rovnaké princípy

Eventové priestory Elektrárne Piešťany nás minulý rok očarili. Preto nebude prekvapením, že aj tento ročník Gastrolove sa uskutoční práve tu. A to aj vďaka hrdému partnerovi, ktorým je opäť Trnavský kraj zážitkov: „Rozvíjanie kvality gastronomických služieb je pre cestovný ruch nesmierne dôležité, pretože môže vytvárať pozitívny aj negatívny imidž pre destináciu. A to má vplyv na celkovú reputáciu krajiny ako takej. Aj preto je Trnavský kraj zážitkov hlavným partnerom (ne)konferencie Gastrolove, ktorej cieľom je inšpirovať profesionálov, ale aj vzdelávať a motivovať nastupujúcu generáciu ľudí pracujúcich v tejto oblasti, aby mali záujem ostať pracovať v tomto segmente“, vyjadrila sa pre Kávičkárov Agáta Mikulová, riaditeľka KOCR Trnavského Kraja.

„Už viac ako 10 rokov cestujeme, spoznávame nové prevádzky, fotíme jedlá, spovedáme majiteľov či riaditeľov skvelých kaviarní a hotelov. Pri týchto, často úprimných rozhovoroch, sa nám zveria s vecami, ktoré ich trápia. Aj preto sme v roku 2018 vytvorili priestor, kde sa dajú tieto myšlienky zdieľať aj aktívnejšie. Tým priestorom je (ne)konferencia Gastrolove, ktorá bude aj tento rok v kúpeľnom meste Piešťany,“ približuje organizátorka Simona Budinská.

Deň prvý – zacielené na budúcnosť gastronómie

Pódium ovládnu silné osobnosti slovenskej a českej gastroscény. Poodhalia svoju cestu za úspechom, či možno aj neúspechom, v podnetných diskusiách a prednáškach. Pricestujú, aby podporili, povzbudili a poradili. Sú to skrátka osobnosti, ktoré žijú pre toto odvetvie. A svoju vášeň a lásku radi odovzdajú ďalej.

Prvý deň bude venovaný predovšetkým skvalitneniu budúcnosti našej gastronómie. Nosným pilierom tohto dňa budú preto práve študenti. „Gastrolove upriamuje pozornosť na pozitívne príklady a dáva impulzy k novým nápadom. Teší nás aj výborná spolupráca organizátorov (ne)konferencie so župnou Hotelovou akadémiou Ľudovíta Wintera v Piešťanoch a verím, že do ďalších ročníkov sa nám podarí rozšíriť záujem aj zo strany ďalších škôl,“ vysvetľuje Agáta Mikulová, riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.

Veľkú časť (ne)konferencie Gastrolove venujeme výchove mládeže.

Po zahájení eventu županom Jozefom Viskupičom preberie slovo skúsený taliansky podnikateľ z Popradu, Fabio Bortollini, ktorý nám priblíži koncept enogastronómie. Pokračovať budeme témou zero waste v profesionálnej kuchyni so zakladateľom prvej vegánskej zero waste reštaurácie Vojtechom Véghom. Nebude chýbať ani praktický workshop. Taktiež sa pozrieme s našimi respondentmi bližšie na to, ako na dotácie od štátu v praxi. To, ako pracovať so študentmi, ktorí sú nosným artiklom, nám zase prezradí prostredníctvom svojich skúseností riaditeľ Šimák Zámok Pezinok Lukáš Špilák a Michaela Budáčová, majiteľka Collette, ktorá tento rok pre študentov vytvorila jedinečný projekt Next Chef. Pridá sa k nim skúsený Ladislav Blaškovič, riaditeľ piešťanskej hotelovej akadémie.

Deň druhý – výdatný program plný zvučných mien

Druhý deň jednoznačne nezatiahneme ručnú brzdu. Ba práve naopak, šliapneme na plyn. Sériu inšpiratívnych prednášok odštartuje silné trio top šéfkuchárov slovenského gastra. Šéfkuchár Martin Novák známy z televíznej relácie „Na nože!“, šéfkuchár roka Lukáš Hesko z reštaurácie IRIN a šéfkuchár Daniel Tilinger z najlepšej slovenskej reštaurácie ECK nám prezradia, aká bola ich cesta za úspechom, s čím sa museli potýkať a čo všetko v slovenskej gastronómii zažili.

Od jedla prejdeme k vínu. To, podľa akých kritérií si vybrať správne víno do prevádzky nám prezradí someliér Miroslav Balla zo Selaví. Plynule prejdeme na tému ako oceniť kľúčových zamestnancov s lektorkou Luciou Meškovou. S tipmi, ako vytvoriť dobrý prezentačný web prevádzky a zvýšiť tak potenciál úspechu prídu na pódium poroprávať Imrich Kovaľ a Katarína Ďurčová. Štafetu prevezme Simona Myslikovjanová, ktorá patrí medzi top 13 CEO v Čechách, s prednáškou na tému autentický leader.

Zostaneme pri úspešných a silných ženách, keďže na rad príde diskusia s Tatianou Nevolnou z OOCR Rezort Piešťany, ktorá priblíži, ako pracovať s bonitnou klientelou. Po dvoch dámach príde skúsená podnikateľka a moderátorka bloku Michaela Králiková s hosťami – konkrétne Viktorom Meszárosom z Café Štefánik z Ivanky pri Dunaji, Marekom Beníkovským z Aurelica na Liptove a Viliamom Pavlovským z Chlieb a Láska. Porozprávajú vám aj o tom, aké je to, keď váš vysnívaný podnik prežije - a možno aj nie.

A čím iným ako kávou ukončiť výživné prednášky? Rastislav „Rasty“ Kasár, víťaz baristickej súťaže Coffee Masters, bude s jeho kávovou cestou za úspechom dokonalou bodkou za kvalitnými výstupmi. Okrem prednášok a diskusií však nebudú chýbať ani workshopy. Do tajov a hlbín Google nás prevedie Milan Markovič z agentúry Effectix a to, ako pripraviť PR pre prevádzky, tak aby ste zaujali médiá, vám priblíži Simona Budinská.

Rasty Kasár prejde však od rozprávania k činom, a tak bude jeho pôsobenie pokračovať hneď v nasledujúci deň, čiže 30.09.2023, Masterclassom v Hotel Thermia Palace 5*.

Top slovenské pražiarne, remeselné sirupy, pivo i víno

Výdatné bude nielen dianie na pódium. Prestávky bohatého programu totiž vyplní špičkový catering. Kto na Gastrolove bol, vie, že môžete čakať chuťový pôžitok a možno aj nejakú tú explóziu. Catering zabezpečený študentami z Hotelovej Akadémie Ľudovíta Wintera je zárukou kvality. Tradičné regionálne špeciality pretkané modernými chuťami a kombináciami vystriedajú francúzske dezerty od Barbory Martinusovej z Rebarbory. Tá síce svoje umenie ponúka v Trnave, ale svojimi sladkými výtvormi by sa nestratila ani na Champs-Élysées. Pridá sa aj hlavný HoReCa partner eventu, päťhviezdičkový hotel Thermia Palace a prevedie live cooking.

Kvalitná a lahodná káva, perfektné jedlo, prvotriedne koláče a dezerty – jedlo a káva sú skrátka srdcom Gastrolove.

Áno, (ne)konferencia Gastrolove je plná chuťových pôžitkov. Preto bude okrem zabezpečeného cateringu počas celého dňa k dispozícii aj degustácia vystavovateľov. Skvelé pražiarne, Mlsnacava z Banskej Bystrice a Casa del Caffé z Bratislavy, sa postarajú o pravidelnú dávku prvotriednej kávy. Ku káve sa znovu hodí aj niečo sladké, tak prečo nie drobné pokušenie od Mini Mila? Nebudú však chýbať ani remeselné sirupy BROWN&Co a ich osviežujúce drinky. Rovnako ako kávy, ani sirupov nie je nikdy dosť. Gastrovia group je partner, ktorý odprezentuje svoje portfólio, do ktorého však nepatria iba sirupy, ale aj spomínaná káva či čaje. Svetom kvalitnej matchy a čajov vás prevedie aj Barovňa Čarovňa. Nepohrdnete kvalitným vínom? Výborne! Vinárstvo Selaví vás prevedie svetom tohto opojného nápoja. To, že pivo môže byť nielen kvalitné, ale aj krásne vás presvedčí Pálffy Brauerei. Ak by ste mali chuť na gin, či skvelý likér, svoj prezentačný stánok tu bude mať aj GIN TOISON.

Pre deti kútik i zázemie pre mamičky

Tak, ako aj minulý rok i teraz sme mysleli na mamičky a rodiny s deťmi, ktoré by si chceli vychutnať toto podujatie. I preto pre ne bude zariadený tichý detský kútik, vybavený hračkami a plne vybaveným prebaľovacím pultom. Miestnosť na dojčenie bude tiež k dispozícii.

Rovnako nebude chýbať ani obľúbená tombola plná skvelých cien.

Na zero waste vlne sa vezieme aj tento rok. Udržateľnosť je blízka nielen nám, ale rovnako k nej vzhliada aj Elektrárňa Piešťany. Organizátori preto pripravujú všetko tak, aby bola čo najviac vyzdvihnutá myšlienka bezodpadovosti.

Kúpou vstupenky urobíte i dobrý skutok

Okrem ekologického rozmeru je tu však ešte charitatívny rozmer celého podujatia. Adamko Monček, chlapček s achondropláziou, stále túži vyrásť. A my mu chceme pomôcť. Preto bude 50 % z ceny vstupného venované na transparentný účet pre Adamka. Pomôžeme si tak skrátka všetci navzájom.

