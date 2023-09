Babsy Jagušák: „V rodinách treba otvorene hovoriť o nástrahách alkoholu.“

(Zdroj: AdobeStock)

Rodina je priestor, z ktorého mladí ľudia čerpajú aj keď sa už vydávajú do sveta na vlastnú päsť. Zvyky a princípy, ktoré vyznávajú ich rodičia, formujú aj presvedčenia detí. Je preto dôležité, aby s nimi rodičia otvorene komunikovali aj o náročných témach, akou je napríklad vzťah k alkoholu. Deti ho dnes ochutnávajú veľmi skoro, rodičia by sa preto v rozhovoroch nemali vyhýbať tejto téme ani rizikám, ktoré s alkoholom súvisia. Ukazuje sa, že problém s alkoholom sa dnes už týka rovnako dievčat ako chlapcov. Čoraz častejšie ho majú aj mladé dievčatá, čo rodičov často zaskočí.

Zisťovali sme, ako to vníma influencerka a moderátorka Babsy Jagušák, ktorá sa s nami podelila aj o vlastné skúsenosti z pubertálnych čias, no zároveň aj to, ako sa pozerá na tému zodpovedného prístupu k alkoholu z pohľadu matky.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Babsy Jagušák)

Ako vnímaš vzťah k alkoholu v slovenských rodinách?

V slovenskej náture je akosi zakorenené, že si pri každej príležitosti pripíjame pohárikom niečoho tvrdého alebo aspoň vínom či pivom. Zároveň sa radi tvárime, že v našich rodinách je všetko v poriadku. Pritom ale vieme, že za dverami sa rodiny často boria s alkoholizmom, domácim násilím, xenofóbiou, homofóbiou a rasizmom.

Niekde som dokonca čítala, že dospelí ľudia sa so svojimi deťmi aktívne rozprávajú menej ako 20 minút týždenne, čo je podľa mňa veľmi smutné. Ak chceme, aby v našej krajine vyrastali sebavedomé, rozumné a zdravé deti, musíme odtabuizovať nielen tému alkoholizmu, ale aj mnohé iné.

Ako to bolo u vás doma? Hovorili s tebou rodičia o alkohole otvorene?

Rodičia s nami vždy komunikovali veľmi otvorene a v mnohých veciach boli benevolentní. Čím viac slobody, dôvery a lásky deti dostanú, tým menej majú chuť robiť veci rodičom za chrbtom. Považujem to za zaujímavý paradox, ale funguje to.

Aké sú tvoje prvé skúsenosti s alkoholom?

Vždy som bola veľmi spoločenská a rada som chodievala s kamarátmi do mesta. V partii sme mali aj starších chalanov, ktorí niekedy priniesli fľašu domácej pálenky alebo lacného vína, ktoré kolovali v kruhu. Zvykla som si dať pár glgov, klamala by som, keby som tvrdila opak, ale vždy som poznala svoju mieru. Zopárkrát som to samozrejme neodhadla, a prišla som domov opitá, ale rodičia ma v týchto situáciách podržali a namiesto vyčítania sa o mňa postarali.

Rodičia sa často obávajú prešľapov u svojich dospievajúcich synov. Občianske združenie KASPIAN, ktoré sa zameriava na prácu s mladými ľuďmi ale upozorňuje, že alkohol u mladých je čoraz častejšie aj problémom dievčat, ktoré ho neraz zvládajú horšie ako mladí muži. Ako túto problematiku vnímaš?

Musím vychádzať zo svojich skúseností, a preto ma táto štatistika veľmi neprekvapuje. Dobre si pamätám, ako sme sa chceli často zapáčiť starším chalanom a boli sme ochotné urobiť aj „zakázané“ veci, aby nás zobrali do partie. Teraz vnímam konzumáciu alkoholu u mladistvých, samozrejme, úplne inak, pretože som mama a určite by ma veľmi mrzelo, ak by som pred nástrahami alkoholu nedokázala ubrániť vlastné deti. Keď do toho padnú dievčatá, je to oveľa smutnejšie, pretože sa môžu stať aj obeťami násilia. Okrem toho mávajú nižšiu hmotnosť a sú krehkejšie, takže intoxikácia alkoholom môže mať v ich prípade násobne horšie následky. Nehovoriac o tom, ako nevhodne pôsobia dievčatá, ktoré nevedia v opitosti ovládať svoje telo a myseľ.

Ako by mali podľa teba postupovať rodičia, ktorí pri svojich dcérach takémuto problému čelia?

Najlepšou prevenciou je otvorená komunikácia zo strany rodiča, pretože deti, ktoré sa cítia v bezpečí, nemajú problém zdôveriť so všetkým, čo ich trápi. Pamätám si, ako som raz prišla domov v podguráženom stave a namiesto toho, aby mi rodičia vynadali, si otec ku mne sadol, chytil ma za ruku a opýtal sa ma, či som v poriadku a či mi má nejako pomôcť. Nie len v ten večer, ale celkovo... Veľmi som sa vtedy hanbila, pretože som sklamala ich dôveru. Na druhý deň sme si vysvetlili, že sa nemusím nechať strhnúť partiou kamarátov, aby ma mali radi, a že povedať NIE alkoholu znamená, že som psychicky silná a vyspelá.

Dospievajúce dievčatá totiž často robia veci, ktoré nie sú z ich vlastnej hlavy, a práve preto je dôležité, aby mali oporu rodičov a aby s nimi mohli zdieľať vlastnú neistotu. Hlavne dievčatá potrebujú podporu svojej mamy alebo otca, pretože sú veľmi citlivé, majú na seba vysoké nároky a nechcú nikoho sklamať - ani kamarátov, ani rodičov, ale ani ľudí, ktorí to s nimi možno nemyslia najlepšie.

Raz zrejme príde deň, keď otvoríš tému zodpovedného správania sa a prístupu k alkoholu aj so svojimi deťmi. Máš predstavu, kedy to bude a ako túto tému uchopíš?

Chcem sa inšpirovať výchovou mojich rodičov, ktorí to s nami zvládli parádne. Na druhej strane si ale myslím, že keď sa dieťa dostane do zlej partie, nepomôže ani veľa lásky a dobrá výchova. Pevne verím, že si budeme blízki, aby sme sa spolu vedeli otvorene rozprávať, aby dôverovali môjmu úsudku, aby som mala aj ja pre nich pochopenie a nechcela kontrolovať každý ich krok. Podľa mňa je skvelou prevenciou šport, pravidelné tréningy a disciplína.

Ako je podľa teba zdravé zoznámiť sa ako mladý človek s alkoholom?

To je veľmi ťažká otázka, pretože každý z nás má nejaké iné rodinné zázemie, kamarátov, psychickú odolnosť, sklony k závislostiam a podobne. Určite je ale dobré, aby sa v rodine hovorilo o tom, čo všetko môže alkohol spôsobiť, aké má jeho nadmerná konzumácia následky a že vôbec nepatrí do rúk mladým ľuďom do 18 rokov. Keď už tínedžeri ochutnajú alkohol, mali by to podľa mňa povedať rodičom a nemali by sa za to hanbiť. Rodičia by na druhej strane mali byť dostatočne empatickí a mali by si spomenúť na to, akí boli oni vo veku svojich detí. Základom všetkého je vzájomné pochopenie, otvorenosť a tolerancia. Ak vďaka tomu, že ma rodičia sprevádzali dospievaním a nikdy mi veci nezakazovali, len mi priateľsky radili, čo je zdravé a čo nie, som bola schopná odolávať rôznym pokušeniam a trápnym situáciám. Keď už rodičia zistia, že ich neplnoleté dcéry alebo synovia užívajú alkohol pravidelne, určite by som im poradila, aby túto tému doma otvorili a prípadne sa obrátili na profesionálov napríklad z Kaspianu. Práve dospievanie je zlomové obdobie v našich životoch, ktoré predurčuje to, kým sa v dospelosti staneme, ako budeme zvládať krízové a stresujúce situácie a ako sa budeme vedieť vyrovnávať s tlakom okolia.

Štatistiky ukazujú, že tretina mladých Slovákov ochutná alkohol pred 14. rokom života. Aj preto je nevyhnutné, aby rodičia včas reagovali a dokázali sa s deťmi rozprávať o téme otvorene. Ak neviete, ako s nimi hovoriť, prípadne ste sa ocitli v situácii, keď vaše dieťa už vyskúšalo alkohol, či máte podozrenie, že alkohol pravidelne konzumuje, neváhajte navštíviť webovú stránku www.rozumne.sk. Nájdete na nej dôležité informácie, praktické rady, ale aj možnosť poradiť sa anonymne o svojom probléme so psychológom.

- reklamná správa -