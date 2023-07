Defibrilátor na pomoc v prípade srdcového zlyhania na diaľnici, odteraz nájdete aj v McDonald’s

Život je rýchly. Túžime sa rýchlo presúvať, rýchlo sa najesť, rýchlo všetko vyriešiť a zažiť. Rýchlosť však nie je len veličinou, ktorá napĺňa naše túžby, ale nám môže zachrániť aj život. Najmä, keď ide doslova o sekundy. Takou situáciou je napríklad srdcové zlyhanie za volantom na diaľnici. Pre adekvátnu prvú pomoc je nevyhnutný defibrilátor. Od júna ho nájdete v najbližšom Mekáči. Tri diaľničné reštaurácie do svojich priestorov umiestnili tieto dôležité lekárske prístroje a vyškolili personál na ich rýchle použitie.

Na diaľniciach sa môže zastaviť nielen doprava v prípade havárie, ale aj kohosi krvný obeh. Pre prípady akútnych stavov srdcového zlyhania, kedy je na záchranu ľudského života nevyhnutný defibrilátor, ponúka spoločnosť McDonald’s pomocnú ruku. Do priestorov svojich diaľničných reštaurácií umiestnila z dobrej vôle najmodernejšie AED prístroje použiteľné pri náhlom zastavení krvného obehu z dôvodu závažných porúch srdcového rytmu. Ide o tzv. automatizovaný externý defibrilátor pre poskytnutie prvej pomoci. Je to prístroj, ktorý je navrhnutý tak, aby ho mohla použiť aj osoba, ktorá defibrilátor nikdy v rukách nedržala. Plne komunikuje v slovenskom jazyku – zvukom, obrazom aj textom. Podáva jasné inštrukcie pri záchrane ľudského života počas resuscitácie. Na jeho obsluhu bol vyškolený personál diaľničných reštaurácií, ktorý môže byť v prípade potreby tzv. first responderom, čiže záchrancom priamo na mieste.

„Skoré použitie prístroja AED spolu s okamžite začatými kompresiami hrudníka, dokázateľne zvyšujú šancu zachraňovanej osoby na prežitie pri náhlom zastavení krvného obehu. Preto je veľmi dôležité, aby ste po aktivácii záchranného systému a začatí kompresií hrudníka, vždy, ak je to možné, použili AED,“ deklaruje Jozef Köppl, prezident Slovenského Červeného kríža. „Ako anestéziológ a predseda Slovenskej resuscitačnej rady, nesmierne vítam túto iniciatívu. Teším sa, že prevádzky McDonald’s pri diaľniciach sú ďalším miestom, kde sú defibrilátory dostupné pre všetkých motoristov a účastníkov cestnej premávky. Tieto život zachraňujúce prístroje majú opodstatnenie všade tam, kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí,“ dodáva MUDr. Köppl, ktorý má AED aj vo vlastnom aute.

Diaľnica je stresové prostredie

Srdcové zlyhanie je na Slovensku najčastejšou príčinou náhlej smrti v dospelej populácii. Zväčša vzniká pri akútnom infarkte srdcového svalu. Rizikovým faktorom, ktorý môže spôsobiť zlyhanie srdca je aj stres, ktorý za volantom na diaľniciach nie je ojedinelý.

Vedie ku kŕčovitým sťahom koronárnych tepien, ktoré následne nedokážu dostatočne zásobiť srdcový sval okysličenou krvou a môže prísť k poruche činnosti srdca. Tá sa prejavuje náhlym kolapsom, sťaženým dýchaním až bezvedomím bez akejkoľvek reakcie na podnet. V takýchto stavoch je rozhodujúci čas, za aký sa postihnutému podá prvá pomoc, aby sa znížilo riziko trvalých poškodení alebo smrti.

„Na diaľniciach je dostupnosť defibrilátora obzvlášť dôležitá, pretože rýchla záchranná pomoc nemusí byť schopná dostať sa na miesto incidentu včas. Okamžitá reakcia je v týchto prípadoch kľúčová. Veľmi vítame, že v diaľničných reštauráciách McDonald’s máme k dispozícii tento dôležitý prístroj a naši zamestnanci sú vyškolení podať prvú pomoc v prípade núdze,“ hovorí Anton Novotný, prevádzkovateľ McDonald’s na Triblavine, ktorá sa nachádza na D1 medzi Bratislavou a Sencom.

Tri diaľničné Mekáče s defibrilátormi

Spoločnosť aktuálne prevádzkuje tri diaľničné reštaurácie. Ako prvá bola otvorená prevádzka na diaľničnom termináli R1 pri Beladiciach, ktorá sa teší veľkej obľube motoristov medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Nasledovala spomínaná Triblavina a začiatkom tohto roka na Hornom Považí neďaleko Žiliny otvorili aj tretiu reštauráciu. Nachádza sa na D3 pri Dolnom Hričove.

Pozíciu lídra v gastrosegmente potvrdzuje spoločnosť McDonald’s aj na cestách a popri diaľniciach bude odteraz aj vďaka nej o vaše srdce adekvátne postarané. Prevádzky sú od júna označené logom AED. Všímajte si ho, pretože nikdy neviete, kedy sa vám tento malý zázrak vedy a techniky, ktorý bol ešte pred niekoľkými desaťročiami neprenosný a veľký ako šatníková skriňa, môže hodiť.

