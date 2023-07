Kamionista narazil na D1 pri Trnave do vozidla diaľničnej patroly

"V kilometri 55,642 tesne pred križovatkou Trnava vyšiel kamión z pravého jazdného pruhu a narazil do oceľových zvodidiel vpravo. Potom pokračoval v jazde a opakovane narazil do zvodidiel a nakoniec nabúral prednou časťou auta do zadnej časti prívesného vozíka diaľničnej patroly so šípkou," opísala hovorkyňa.

➡️ KAMIÓN TO NAPÁLIL DO PATROLY ⬅️ DLHÉ KOLÓNY NA D1 A ZRANENÍ PRACOVNÍCI Diaľniční policajti včera poobede riešili... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Friday, July 21, 2023

Vozidlo diaľničnej patroly práve zabezpečovalo v odstavnom jazdnom pruhu pokazené auto. Príčiny konania kamionistu sú naďalej v štádiu vyšetrovania. Podľa stôp z miesta a priebehu nehody to mohol byť podľa hovorkyne aj mikrospánok, únava alebo náhla zdravotná nevoľnosť.