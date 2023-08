Potravinárom by mal štát odpustiť polročné odvody, Sociálny poisťovňa ale ešte komunikuje s Európskou komisiou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe by mali podľa novely zákona o sociálnom poistení, účinnej od 1. augusta, za svojich zamestnancov pol roka platiť nižšie odvody. Prvýkrát by za nich nemali platiť poistné za august 2023 a naposledy za január 2024. Problematika však podlieha schvaľovaciemu procesu Európskej komisie (EK). O podmienkach poskytnutia štátnej pomoci Sociálna poisťovňa (SP) v spolupráci s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v týchto dňoch komunikuje s EK. V piatok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.

Z novely zákona o sociálnom poistení vyplýva, že môže ísť o štátnu pomoc, ktorá by mohla byť riešená v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva. Podozrenie, že v prípade legislatívnej úpravy môže ísť o štátnu pomoc, bolo obsiahnuté v stanovisku MPSVR a aj v zásadných pripomienkach PMÚ SR, ktorý odporúčal legislatívnu novinku preveriť s EK. SP po schválení novely v spolupráci s MPSVR SR a PMÚ začala komunikovať aj s EK.

Návrh schémy štátnej pomoci má pripraviť Sociálna poisťovňa

"V prípade, ak by sme tak neurobili a dodatočne by sa preukázalo, že Sociálna poisťovňa poskytuje nedovolenú štátnu pomoc, potravinárske subjekty by museli pomoc vrátiť, a to aj s úrokmi a penále," uviedol generálny riaditeľ SP Michal Ilko. SP ako poskytovateľ pomoci má podľa EK pripraviť návrh schémy štátnej pomoci, ktorá určí podrobné pravidlá jej uplatňovania v praxi. SP návrh pripravuje, následne ho doručí PMÚ a ten EK. Až po schválení EK a uverejnením v Obchodnom vestníku bude môcť nové pravidlá premietnuť do svojich metodických postupov, úprav informačných systémov a samotnej rozhodovacej činnosti.

Od rozhodnutia EK závisí postup, akým bude SP povinná legislatívnu úpravu implementovať a aké podmienky bude potrebné zo strany potravinárov splniť. "V súčasnosti nie je potrebné zo strany potravinárov kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Informácie o ďalšom postupe zverejní v priebehu augusta. Proces odvodovej úľavy bude možné zahájiť až po odsúhlasení schémy EK a jej zverejnení v Obchodnom vestníku," informoval Kontúr.