Fantastické! Slováci na jeseň prvýkrát poletia na Kubu priamo z Bratislavy

Pláže s bielym pieskom a tyrkysové more Kuby sú nám dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Cestovné kancelárie FISCHER a KARTAGO Tours ako prvé v histórii prinášajú klientom možnosť letieť do exotiky priamo z bratislavského letiska. Túto jeseň, najmodernejším lietadlom, za slovenské ceny.

Historický moment

„Prvýkrát v histórii ideme ponúknuť Slovákom zájazdy z lepším servisom ako pri odletoch z Viedne,“ avizuje revolučný krok skupiny DER Touristik Eastern Europe, ktorá zastrešuje značky FISCHER a KARTAGO Tours, jej riaditeľ Marcel Siekel.

Cestovné kancelárie od októbra umožnia klientom letieť priamo z bratislavského letiska na Kubu, do Dominikánskej republiky či Vietnamu . Podarilo sa im tak to, čo žiadnej inej cestovke na Slovensku. „Cena letenky z Viedne do exotiky bežne stojí aj 1300 eur. U nás za to budú mať ľudia kompletný zájazd,“ dodáva Siekel.

Najmodernejší Airbus A350–900

Poletí sa najmodernejším a najúspornejším lietadlom strednej veľkosti pre diaľkové lety – Airbusom A350-900 španielskych aeroliniek World2Fly s medzipristátím v Prahe.

Interiér lietadla Airbus A350–900.

Lietadlo ponúka maximálne pohodlie, ako aj najtichšiu kabínu zo všetkých súčasných lietadiel. „Samotný let je zážitkom. Všetko nové, voňavé a lietadlo také tiché, že sme ani nevedeli, že letíme. K tomu úžasný personál, filmy, hry pre deti, jedlo, periny či poduška na spanie,“ opisuje svoje dojmy riaditeľ DER Touristik Eastern Europe.

„Zásadným benefitom je tiež moderný filtračný systém, ktorý na palube zaručuje neustálu výmenu vzduchu. Vďaka nižšiemu tlaku v kabíne sa výrazne znižuje aj únava a jet lag,“ dodáva Jiří Jelínek, predseda predstavenstva skupiny.

Z Bratislavy priamo na koralový ostrov

Najväčší záujem sa očakáva o dovolenky na Kube . Lietať sa bude na úchvatný kubánsky ostrov Cayo Santa María, ktorý lemuje až 10 kilometrov pláží s koralovými útesmi. Na dovolenkárov tu čakajú nezabudnuteľné zážitky, ako sú potápanie, plávanie s delfínmi či kiteboarding.

Pláž pri hoteli Starfish Cayo Santa Maria na Kube.

Ostrov sa môže pochváliť tiež novou hotelovou infraštruktúrou. „Pre klientov bude skvelé, že hotely počas zimnej sezóny málokedy presiahnu hranicu obsadenosti 60 až 70 %. Takže žiadne tlačenie v reštaurácii ani na pláži,“ dodáva Siekel.

Náš tip: Vychutnajte si Karibik s 24-hodinovým all inclusive servisom, príjemným personálom a barom plným typických kubánskych rumov v 5* hoteli Starfish Cayo Santa Maria . Týždenný zájazd vás vyjde od 1229 eur.

Bazén hotela Starfish Cayo Santa Maria na Kube.

Kratší transfer

Pozitívnou správou pre cestujúcich je tiež fakt, že lietadlo spoločnosti World2Fly pristane v kubánskom meste Santa Clara, nie Varadero, kde sa pristáva bežne. Vďaka tomu bude transfer na hotel trvať namiesto piatich hodín iba hodinu a pol.

Vyberte si svoju kubánsku dovolenku ešte dnes.

Čo na Kube vidieť?

Okrem relaxu si nenechajte ujsť tiež krásy krajiny.

Zažite autentickú kubánsku atmosféru v jej hlavnom meste Havana. Mesto spevu, tanca a hudby vás očarí koloniálnou architektúrou a karibským šarmom.

Farebné veterány sú pre Havanu typické rovnako ako hudba, rum či cigary.

Ak preferujete menej rušné miesta, zájdite do mestečka Trinidad – najfarebnejšieho mesta Kuby.

Nefalšovanú Kubu zažijete v najfarebnejšom meste ostrova Trinidad.

Alebo si doprajte prírodu v údolí Viñales s množstvom strmých vápencových pohorí, kde sa nachádza tiež najviac tabakových plantáží na ostrove.

Údolie Viñales je jedným z najvyhľadávanejších prírodných úkazov Kuby.

Či si zvolíte pasívny oddych na plážach alebo aktívne spoznávanie krajiny, ostrov si určite zamilujete. Vyberte si svoju kubánsku dovolenku ešte dnes.

