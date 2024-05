Chlapec z dediny, rozstrihaných päť miliónov korún, ale aj vzácny puk: Toto sú fakty, ktoré ste o expremiérovi netušili!

Ľudovít Ódor. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Termín volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Slováci by už mali mať jasno v tom, koho budú 8. júna voliť. Výber je obrovský, no o kandidátoch ani zďaleka nevieme všetko. Expremiér Ľudovít Ódor sa rozhodol zobrať Slovákov do svojho súkromia. Tieto veci ste o ňom zrejme nevedeli!

Ovláda počty, bol predsedom vlády, teraz kandiduje do europarlamentu. Tieto všetky veci o expremiérovi Ľudovítovi Ódorovi, ktorý viedol vôbec prvú úradnícku vládu v histórii Slovenska, už vieme. No stále je veľa ďalších, ktoré sme o ňom vôbec netušili. Toto sú tie najzaujímavejšie fakty, ktoré charakterizujú život nášho bývalého predsedu vlády.

Futbalová lopta

Ľudovít Ódor priznáva, že v rovnakom čase, ako sa naučil chodiť, sa naučil aj kopať do lopty. Niet sa čo čudovať, vyrastal totiž na dedine. „Facebook sme mali na futbalovom ihrisku. Takmer každý deň som hrával futbal s kamarátmi,“ povedal. Obľúbenému športu sa venuje aj naďalej, zmenil sa len názov – po novom hráva futsal, teda sálový futbal.

Kompas a vreckový nožík na každý problém

Nájsť správny smer je niekedy ťažké. Aj z toho dôvodu má Ľudovít Ódor vždy vo svojej kancelárii kompas. Okrem neho však vždy má po ruke aj švajčiarsky nožík. Expremiér pritom pripomína, že nikdy nie je dôležité bifliť sa faktami, ale učiť sa riešiť problémy, a to by mali učiť aj na školách. Ako príklad pritom uvádza vreckový nožík, ktorý má riešenie snáď na každý problém. „Ak chceme vyriešiť problém, kde potrebujeme rezať, tak použijeme nožík, ak sa chceme napiť vína, tak zas iný nástroj. Škola nám má dávať nástroje, a nie naplniť naše hlavy faktami,“ upozorňuje Ódor.

Puzzle pre náročných a najlepšia forma relaxu

Každý z nás má inú formu relaxu. Niektorí oddychujú aktívne, iní pasívne. Niekto „vypne“ pri televízii, iní pri hlavolamoch, alebo puzzle. Bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska má doslova puzzle pre náročných – postrihané slovenské 5000-korunačky. Celkovo ich tam je tisíc v hodnote 5 miliónov slovenských korún, teda necelých 166-tisíc eur. Dôvod, prečo ich Ódor má, je jasný. „Bol som spoluautorom Stratégie zavedenia eura, čo nám teraz veľmi pomáha, pretože práve euro je veľmi silnou kotvou na západe. Som rád, že som mohol Slovensko ukotviť viac na západe, a toto mi to pripomína,“ uviedol.

V prípade relaxu vie expremiér najviac „vypnúť“ najmä pri čítaní kníh. Neobľubuje však tie klasické papierové, ale elektronické, ktoré má vo svojej čítačke kníh. A najlepšie sa zrelaxuje pri snookeri, teda vždy číta pri tejto biliardovej hre.

30-ročná kalkulačka

Ódor priznáva, že bol nadaný žiak, najmä čo sa týka matematiky. Chodil na rôzne súťaže a pri nich nemohli chýbať kalkulačky. Jednu však má už 30 rokov a cez ňu prešli čísla súvisiace s rôznymi zákonnými balíčkami. „Počítal som na nej rýchle prepočty, či už súvisiace s daňovou reformou, alebo ekonomické prognózy. Sprevádza ma celým životom a dokonca je táto kalkulačka eko, lebo je na solárny pohon,“ upozorňuje.

Dve z troch prasiatok

Rozprávku o troch prasiatkach pozná nejedno dieťa či dospelý. Knihu o troch prasiatkach napísal aj Ódor – nejde však o rozprávku, ale o trilógiu „Z nadhľadu,“ pričom na obaloch kníh sú práve prasiatka. Na krst jednej z kníh pripravili jeho deti v tom čase dve hlinené prasiatka – jedno väčšie ružové a druhé menšie modré, ktoré má Ódor stále pri sebe.

Vzácny hokejový puk

Ľudovít Ódor je známy tým, že rád spája politiku a šport cez rôzne slovné spojenia. „Počas mandátu úradníckej vlády som hovoril, že sme ako štvrtý hokejový útok, ktorý sa dostane len málokedy na ľad, ale môže rozhodnúť o výsledku zápasu,“ povedal. To, že je expremiér milovníkom športu, už vieme. Ale to, že má vo svojej zbierke vzácny puk, nie. Od svojho krstného otca získal puk z majstrovstiev sveta roku 1985, kedy Československo vyhralo.

Milovník rocku

Rocková hudba je obľúbená u veľkej časti Slovákov. Avšak, to, že ho obľubuje aj expremiér Ódor, zrejme vedel len málokto. „Hovorí sa, že by sme nikdy nemali hovoriť nikdy. A tieto dva lístky z koncertu Guns n‘ Roses mi tieto slová pripomínajú. Hudobníci už pred mnohými rokmi povedali, že už nebudú spolu vystupovať, potom to ale predsa len zmenili. A spravili neskutočné turné s názvom Nie v tomto živote,“ upozornil.

Pas z minulého režimu

Expredseda vlády má doma aj skutočný poklad – a to pas z čias Československej socialistickej republiky. Ako vysvetlil, nemá ho z dôvodu, že by si myslel, že opäť dopadneme rovnako. Práve naopak. „Pripomína mi to, že som vyrastal v trošku inom režime a nechcem sa tam vrátiť,“ vysvetlil. Na pase pritom vidno, že bol vydaný 11. apríla 1987 v Komárne, keďže v tom čase ešte býval vo Veľkých Kosihoch. V tom čase mal necelých 13 rokov.

Ľudovit Ódor celú základnú a strednú školu rozprával po maďarsky. Až na vysokej škole v Komárne sa naučil poriadne po slovensky. Bývalý premiér chce vo voľbách do Európskeho parlamentu pomôcť vyhrať Progresívnemu Slovensku. V nich sa rozhoduje, či Slovensko ostane proeurópske. Voľby sa konajú 8.júna.

Advetoriál pripravený v spolupráci so stranou Progresívne Slovensko.

Objednávateľ: Progresívne Slovensko, Grösslingová 2478/4, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51224836

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076