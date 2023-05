Braňo Mojsej oslavuje 55 rokov a vyráža na turné! Prečo je číslo 5 také magické?

Jeho rockový band pozostáva z muzikantov - Martin Bič - bicie (synovec Petra Biča), Jakub Balog - basgitara a kapelníkom je jeho syn Braňo Mojsej ml. - gitara. V tejto zostave spolu brázdia Slovensko už piaty rok.

Na skoro dvojhodinovom koncerte si môžete vypočuť nielen osvedčené hity ako "Pijeme fernet cez internet" či "Do vody ma hoď" ale aj novinky ako "Dal by som si teba" či "Spálim", ktoré Braňo Mojsej naspieval v produkcii dobre známeho Romana Slávika (Vyrobená pre mňa a mnoho iných hitov.) Absolútnou novinkou, ktorú môžete počuť prvý krát naživo je v tomto roku kontroverzná skladba "Na zdravie", ktorá bola nahratá tesne po tom čo sa na cestu abstinencie vydal aj sám spevák. Ako sa k skladbe vyjadril: " Ak si to človek vypočuje prvýkrát, tak je chvíľu v rozpakoch, no postupne zistí, ak si to v plnej triezvosti vypočuje ešte raz, že je to pieseň pre tých, ktorí dávno alkoholu prepadli, no nechcú si to ešte priznať a myslia si, že sa dá piť bez následkov do nekonečna. Bol som na tom v minulosti presne tak aj ja. Je to paródia na alkoholizmus a je to aj pieseň pre nerozhodnutých, nastavenie zrkadla, aby sa konečne naozaj rozhodli s alkoholom skoncovať. Tému závislosť je potrebné komunikovať na verejnosť akýmkoľvek spôsobom. Nech sa rozprúdi diskusia. O to mi hlavne ide."

Galéria fotiek (2) Zdroj: Braňo Mojsej

V Bratislave sa koncert koná 2.6.2023 v Randal klube a v Banskej Bystrici 3.6.2023 v Urban Spot. Oba koncerty začínajú o 20:00. V týchto dňoch si Mojsej vyberá predkapelu, ktorej dá šancu zahrať si pred nimi. Kapely ktoré majú záujem si zahrať môžu písať na mail

branomojsej@yahoo.com



Vstupenky na koncert v Bratislave aj Banskej Bystrici nájdete na Predpredaj.sk

