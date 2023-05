Topfest Slovakia 2023: To naj od Kanady cez Švédsko až po Austráliu

Fanúšikom prinesie príchuť z mnohých jej žánrov. Bohato sú zastúpené aj krajiny, z ktorých na festival TOPFEST SLOVAKIA 2023 interpreti pricestujú. Spoločne so Slovenskom a Českou republikou sa na stageoch predstaví produkcia z 10 krajín. Tvorbu u nás predstaví Švédsko, Poľsko, Holandsko, Nemecko, Maďarsko, Kanada, USA a Austrália.



ŠVÉDSKO-KANADSKÁ TROJKA NA PIATOK

Vstupenky na TOPFEST SLOVAKIA 2023 nájdete na Predpredaj.sk

Piatok sa na festivale TOPFEST SLOVAKIA 2023 bude niesť v znamení švédskej rockovej scény. Predstavia sa z nej až dve formácie. Amon Amarth zastupuje melodický death metal. Kapela vznikla v roku 1992 v meste Tumba. Na konte má 12 štúdiových albumov, debutovala v roku 1998 platňou Once Sent from the Golden Hall. Najnovšie fanúšikov potešila albumom vlani v auguste, išlo o dielo s názvom The Great Heathen Army. Spoločne s kapelou Machine Head ho predstavili na Vikings and Lionhearts Tour 2022.

Druhým zástupcov švédskej tvrdej muziky je kapela Arch Enemy. Takisto sa štýlovo radí medzi melodický death metal band. Jej počiatky sa datujú do roku 1995, rodiskom bolo mesto Halmstad. Na konte má 11 štúdiových albumov a aj troch rôznych spevákov. Arch Enemy začínala s Johanom Liiva, ktorého v roku 2000 vystriedala nemecká speváčka Angela Gossow. Po 14 rokoch sa stala manažérkou kapely a za mikrofónom ju vystriedala Kanaďanka Alissa White-Gluz. Ostatný album vydala kapela Arch Enemy v auguste 2022 – Deceivers znamenal najdlhšiu pauzu medzi dvomi štúdiovkami tejto švédskej partie.

Severské duo v piatok na TOPFEST SLOVAKIA 2023 rozbije kanadská kapela Three Days Grace z Toronta. Vznikla ale v meste Norwood v štáte Ontario v roku 1992. Zakladajúcimi členmi boli spevák a gitarista Adam Gontier, bubeník Neil Sanderson a basák Brad Walst. V roku 2003 sa k trojici pridal gitarista Barry Stock. Personálne zmeny prišli v roku 2013, keď z kapely odišiel jej líder a nahradil ho basákov mladší brat Matt. Kapela má na konte 7 štúdiových albumov, ten najnovší Explosions vydala vlani v máji. Prvé tri štúdiovky získali v USA 2, 3 a jednu platinovú platňu za predaj. Darilo sa im aj doma – tiež boli ocenené jednou, trojitou a dvojitou platinovou platňou. Vo Veľkej Británii získal druhý album One-X striebornú medailu od spoločnoti British Phonographic Industry. Three Days Grace mala v rebríčku Billboard 17 number one skladieb v kategórii Hot Mainstream Rock Tracks a 3 v kategórii Alternative Songs.

LINE-UP 23. jún 2023/piatok / AGF Stage

Arakain (CZE)

Iné Kafe (SVK)

Three Days Grace (CAN)

Amon Amarth (SWE)

Arch Enemy (SWE)

Konflikt (SVK)

NEMECKO-ČESKÁ SILA SOBOTY

Sobota bude, čo sa týka headlinerov, na festivale TOPFEST SLOVAKIA 2023 stredoeurópska. Okrem českej legendy Kabát, sa fanúšikovia môžu tešiť na nemecký power metal v podaní kapely Powerwolf. Tento rok oslavuje 20 rokov od svojho vzniku, ktorý sa udial v meste Saarbrücken. Od jej vzniku v nej pôsobia spevák Karsten "Attila Dorn" Brill, gitaristi Benjamin "Matthew Greywolf" Buss a David "Charles Greywolf" Vogt, ktorý obsluhuje aj basovú gitaru a klávesák Christian "Falk Maria Schlegel" Jost. V roku 2011 sa bubeníkom Powerwolf stal Roel van Helden, ktorý nahradil Toma Dienera. Ten prišiel do kapely v roku 2010, keď nahradil zakladajúceho člena Stefana "Stéfane Funèbre" Gemballu. Powerwolf debutovala v roku 2005 albumom Return in Bloodred. Tento rok by mal uzrieť svetlo sveta 9. štúdiový album kapely Interludium. Zatiaľ z neho Nemci na konci februára zverejnili singel No Prayer At Midnight.

O českej partii s názvom Kabát sa netreba siahodlho rozpisovať. Vlani v októbri vydala nový album El Presidento, ktorý má v jej diskografii štúdiových albumov poradové číslo 12. Kabát sa sformoval v Teplicích v roku 1983 na základe popudu basgitaristu Milana Špaleka a gitaristu Tomáša Krulicha. Pre povinnosti na základnej vojenskej službe išla hudba bokom. V roku 1988 bola jej činnosť obnovená, hudobné smerovanie sa začalo orientovať na trashmetal, pripojil sa k nej spevák Josef Vojtek a bubeník Radek Hurčík. V roku 1989 do nej vstúpil gitarista Ota Váňa a v tejto zostave hrá kapela Kabát dodnes.

LINE-UP 24. jún 2023/sobota / AGF Stage

ČAD (SVK)

Škwor (CZE)

Caliban (GER)

Powerwolf (GER)

Kabát (CZE)

NEDEĽA S KLOKANMI AJ S TULIPÁNMI

Ani v nedeľu TOPFEST SLOVAKIA 2023 nepoľaví. Dôkazom toho bude metalcoreová kapela Parkway Drive z Austrálie. Tento exkluzívny hosť od protinožcov je v tomto štýle pojmom, fanúšikovia veľmi dobre vedia, na čo sa môžu na koncerte tešiť. Parkway Drive pochádza z mesta Byron Bay v štáte New South Wales, kde vznikla v roku 2003. Na konte má 7 štúdiových albumov a dokonca aj knihu – Ten Years of Parkway Drive. Posledné tri albumy Ire (2015), Reverence (2018) a Darker Still (2022) boli jednotkou v austrálskej hitparáde albumov. Na tvorbu Austrálčanov majú vplyv také mená ako Rage Against the Machine, Metallica, Slayer, Iron Maiden, Bad Religion, Pennywise, Offspring či Faith No More.

Svojou troškou prispeje k energickému nedeľňajšiemu dianiu na pódiu aj holandská kapela Epica. Založil ju v roku 2002 gitarista a spevák Mark Jansen. Gitarista Ad Sluijter, ktorý v nej pôsobil v rokoch 2002 až 2008 a hosťoval v roku 2013, štýl kapely Epica opisoval ako most medzi power metalom a gotickým metalom. Holandskú partiu tvoria Mark Jansen (gitara, spev), Coen Janssen (klávesové nástroje), Ariën van Weesenbeek (bicie), Isaac Delahaye (gitara, vokály) a Rob van der Loo (basgitara). Nielen vizuálne Epice šéfuje speváčka Simone Simons. Kapela vo februári 2021 vydala svoj 8. štúdiový album Ωmega.

Vstupenky na TOPFEST SLOVAKIA 2023 nájdete na Predpredaj.sk.

LINE-UP 25. jún 2023/nedeľa / AGF Stage

Heľenine oči (SVK)

Dymytry (CZE)

The Amity Affliction (AUS)

Epica (NLD)

Parkway Drive (AUS)

Of Virtue (USA)

- reklamná správa -