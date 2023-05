Výhody kvalitného pracovného oblečenia pre stavebných robotníkov a ich prácu

Zoznámte sa s výhodami takéhoto kvalitného pracovného oblečenia pre stavebných robotníkov, ktorým si môžete poistiť aj svoje pohodlie a vysokú bezpečnosť pri akejkoľvek práci.

Odolné pracovné oblečenie s dlhou životnosťou

Najväčšou a prvou výhodu dobrého pracovného oblečenia je jeho kvalita a trvácnosť. Takéto pracovné oblečenie je odolnejšie ako bežné odevy na každodenné nosenie, vďaka čomu má dlhšiu životnosť aj napriek náročnejším podmienkam, v ktorých sa používa. Odolnejší materiál a vaša ochrana spolu veľmi úzko súvisia, najmä ak ide o špeciálne oblečenie, napríklad odolné voči prerezaniu. Najmä pri práci v exteriéri je dôležitý aj výber správnej pracovnej bundy.

Aké sú výhody kvalitnej pracovnej bundy? Pracovné bundy Engelbert Strauss zahŕňajú modely do každého počasia, vrátane hrejivých a nepremokavých búnd, nechýbajú ani obľúbené softshellové bundy či reflexné bundy. Aj vonkajšie práce v nepriaznivom počasí tak budú bezpečnejšie a o niečo príjemnejšie.

Galéria fotiek (3)

Značka pracovného oblečenia Engelbert Strauss sa zameriava na profesionálov, no odevy sú vhodné aj pre domácich majstrov. Okrem toho má Engelbert Strauss v ponuke aj funkčné oblečenie na voľný čas, ktoré môžete nosiť pri športe alebo nenáročnej práci, ktorú si vyžaduje vaša záhrada. Na aké vlastnosti by sa mali pracovníci zamerať? Jednoznačne dôležitá je odolnosť a kvalita, samozrejme s ohľadom na to, aká je vaša práca a aké riziká na vás pri nej striehnu.

Kvalitné pracovné oblečenie pre vyššiu bezpečnosť pri akejkoľvek práci

Jednou z výhod pracovného oblečenia je zvýšenie bezpečnosti pri práci. BOZP, teda bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, neznamená iba bezpečné pracovisko, zariadenia či ochranné pomôcky, ale aj vhodné pracovné oblečenie.

Každý profesionálny stavebný robotník by mal byť vybavený aj kvalitným pracovným oblečením, ktoré mu prinesie vyššiu bezpečnosť aj komfort. Avšak aj svojpomocná stavba a rekonštrukcia domu alebo bytu prináša riziká, preto by ste mali dbať na bezpečnosť pri všetkých stavebných prácach.

Dbajte aj na bezpečnú a pohodlnú obuv

Bezpečnostná obuv je v mnohých prípadoch ešte dôležitejšia ako pracovné oblečenie. Ako zvyšuje bezpečnosť na staveniskách? Aj keď je snaha udržovať na stavbe poriadok, nástroj alebo materiál, ktorý dokáže prerezať podrážku sa jednoducho zabudne a nájde sa až keď je úraz na svete. Na stavbu je preto potrebná a nevyhnutná obuv s podrážkou odolná voči prepichnutiu. Ľutovať nebudete ani ak si zvolíte bezpečnostnú ochrannú obuv, teda topánky s vystuženou špičkou. Galéria fotiek (3)

Bezpečnostná obuv chráni najmä prsty, napríklad ak vám padne na nohu ťažký nástroj, materiál alebo iný predmet. Nemýľte si ju s pracovnou obuvou, ktorá nemá vystuženú špičku, ale môže byť odolná voči prerezaniu či prepichnutiu.

Kvalitná pracovná obuv znamená menej zdravotných problémov

Pracovná alebo bezpečnostná obuv však nie je len o predchádzaní úrazom. Pohodlná a kvalitná obuv je dôležitá aj z iného dôvodu. Ergonomická obuv znižuje riziko rôznych zdravotných komplikácii spojených s prácou na stavbe. Dlhé hodiny na nohách, nerovný alebo náročnejší terén si určite vyžadujú špeciálnu obuv, ktorá vám zabezpečí komfort, úľavu a zníži riziko bolesti pohybového aparátu. Správna voľba obuvi prispieva k správnemu držaniu tela. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste a základom je, aby bola noha v topánke pevná a perfektne vám sedela.

Spolu s kvalitným oblečením si tak po výbere takejto obuvi a pracovnej bundy zaistíte tú najvyššiu ochranu pri náročnej a rizikovej práci bez obmedzenia osobného komfortu.

