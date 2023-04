Marek Hamšík: Viac emócií a radosti! BILLA štartuje už štvrtý ročník projektu Futbal v meste

Futbal v meste nie je obyčajným futbalovým turnajom, ide o výnimočný projekt pre mladé talenty do 11 rokov z celého Slovenska. Počas apríla, mája a júna 2023 sa v uliciach a na námestiach v ôsmich slovenských mestách rozohrajú semifinálové futbalové turnaje. Projekt vyvrcholí v auguste, keď sa vo veľkolepom finále v Bratislave stretne 16 najlepších tímov detí do 11 rokov z celej krajiny. Víťazstvo z roku 2022 bude obhajovať Hamšík Academy.

„Sme veľmi hrdí na tento projekt. Ukazujeme futbal v plnej kráse na frekventovaných miestach. Tento rok budeme v ôsmich najväčších mestách na Slovensku. Opäť dáme možnosť deťom do 11 rokov zažiariť a opäť máme pri sebe dôležitého partnera, ktorým je BILLA. Hlavné myšlienky turnaja sú dve. Chceme vytiahnuť futbal zo štadiónov, priblížiť ho verejnosti a takisto chceme podporiť mladé futbalové talenty na cesty za ich snom. K tomu nám pomáha aj ambasádor projektu, ktorým je druhý rok po sebe Marek Hamšík,“ povedal prezident ÚLK, riadiacej organizácie Fortuna ligy, Ivan Kozák.

Víťazné tímy Futbalu v meste si odnesú ceny v hodnote 20 000 eur. Družstvo, ktoré sa umiestni na prvej priečke, si môže nakúpiť športové vybavenie v celkovej cene 5 000 eur a pôjde aj na futbalový kemp. Malé darčeky dostanú všetky zúčastnené tímy.

„Je to super projekt pre mladých futbalistov. Je dôležité, aby sa deti hýbali a aby si pestovali lásku k pohybu, športu a futbalu. Som veľký fanúšik tohto projektu. Prináša emócie a radosť,“ povedal bývalý slovenský reprezentant a ambasádor projektu Marek Hamšík.

Za športom a zábavou stojí BILLA

Rovnako ako v predošlých ročníkoch Futbalu v meste, aj tento rok sa na projekte podieľa sieť supermarketov BILLA. Okrem toho, že je BILLA generálnym partnerom Futbalu v meste, jej občianske združenie BILLA ľuďom je hlavným partnerom projektu. BILLA sa teší, že aj vďaka jej angažovanosti sa deti chcú hýbať a majú záujem o aktívny oddych.

„Keďže dnešné deti vyrastajú v dobe tabletov a smartfónov, sme veľmi radi, že ich v tomto projekte vieme vytiahnuť na čerstvý vzduch a motivovať k športu. Futbal je pre deti výbornou pohybovou aktivitou, no zároveň príležitosťou, ako stráviť zmysluplný čas s rovesníkmi. V BILLA sa dlhodobo zameriavame na rodiny a na podporu zdravého životného štýlu, preto je Futbal v meste našou srdcovou záležitosťou. Veríme, že aj tento rok sa do projektu zapoja stovky chlapcov a dievčat, ktorí majú šport v krvi,“ uviedol Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA a predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.

Spoločnosť BILLA pripraví pre malých futbalistov a futbalistky aj balíčky s občerstvením, ktoré bude distribuovať na každom turnaji v rámci Futbalu v meste. Pôjde najmä o vodu, ovocie a zdravé müsli tyčinky, aby deti pred zápasmi či po nich načerpali dostatok energie. V rámci sprievodného programu turnajov Futbalu v meste čaká návštevníkov pestrý program. V zóne spoločnosti BILLA si ľudia môžu vyskúšať koleso šťastia, ktoré každému, kto ho rozkrúti, prinesie pekné a praktické výhry. Zahrať si tiež môžu stolný futbal alebo hru zvanú subsoccer. Okrem toho návštevníkov čaká množstvo ďalších zaujímavých a zábavných aktivít.

Kedy a kde bude Futbal v meste?

29. 4. 2023: Trnava (Trojičné námestie)

6. 5. 2023: Košice (Námestie osloboditeľov, pred OC Aupark)

8. 5. 2023: Prešov (Námestie pred Divadlom Jonáša Záborského)

13. 5. 2023: Bratislava (Eurovea)

27. 5. 2023: Trenčín (Mierové námestie)

3. 6. 2023: Nitra (Svätoplukovo námestie)

10. 6. 2023: Banská Bystrica (OC Terminál)

17. 6. 2023: Žilina (Hlinkovo námestie)

24. 8. 2023: FINÁLE (Bratislava, Eurovea)

Kto sa môže registrovať?

Do Futbalu v meste sa môžu prihlásiť futbalové družstvá, žiaci a žiačky základných škôl, ako aj záujmové centrá detí vo vekovej kategórii do 11 rokov (chlapci a dievčatá narodení v roku 2012 a neskôr). Registrácie na všetky semifinálové podujatia sú otvorené na webovej stránke www.futbalvmeste.sk. Na každom turnaji sa zúčastní maximálne 16 tímov. Dva víťazné tímy z každého turnaja postupujú do celoslovenského finále v Bratislave (24. 8. 2023).

