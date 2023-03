Erik Kaliňák: Hamran sa správa ako šéf organizovanej skupiny ČURILLOVCOV!

Ich obranu založil absolútne nekriticky na článkoch v jednom denníku a stanoviskách advokáta Čurillovcov Kubinu. Známej to právnickej dvojičky Lipšica, ktorý tvrdí, že viac ako 100 stranové uznesenie Generálnej prokuratúry nabité prepismi legálnych odposluchov je zmanipulované, lebo v jednom zo stoviek diskvalifikujúcich prepisov menia nezrozumiteľné slová význam vety.

Takže pán Hamran, teraz tieto slová, ktoré podľa vás inšpekcia vytrhla, vložíme späť do reálneho kontextu a všetci veľmi rýchlo pochopia akú hru tu na občanov hráte. Príbeh Čurillovcov je príbeh spolupráce vyšetrovateľov s mafiánmi a niet známejšieho mafiána ako Petra Petrov alias Tiger.

Tvrdenia o manipulácii vyšetrovania zachytila SIS a posunula ich štátnemu orgánu na to určenému - policajnej inšpekcii. To sa vôbec nepáčilo jednej nemenovanej novinárke a inšpekcia si na základe týchto informácii vyžiadala všetky spisy, v ktorých kedy vystupoval Tiger. To sa zas vôbec nepáčilo Čurillovcom.

Nech sa páči, veď posúďte sami.

Pán Hamran, to je ten váš kontext. A pokojne v súzvuku s pani prezidentkou a krajským súdom tvrďte, že ide o náležitú, neformálnu, pracovnú debatu kompetentných osôb na pracovisku, zameranú na čo najpresnejšiu formuláciu skutku, a že takáto profesionálna diskusia je bežná a častá, a priam potrebná pre zabezpečenie čo najvyššieho stupňa objektivity záverov, ale Slovákov už neoklamete. Vaši chlapci sa spreneverili svojmu poslaniu a namiesto vyšetrovania zločinov si ich na politickú objednávku začali vymýšľať. A môžu sa pokojne do volieb cítiť ako chránená zver, ale spravodlivosť si ich počká.

