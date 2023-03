Cigarety zdraželi, fajčiari však môžu ušetriť až stovky eur ročne pri prechode na zahrievaný tabak

Od 1. februára 2023 sa na Slovensku opäť zvýšila spotrebná daň na cigarety. Ide o plánované zvyšovanie spotrebnej dane, ktoré má navýšiť príjem financií do štátneho rozpočtu, odradiť fajčiarov od tohto zlozvyku, alebo aspoň obmedziť konzumáciu cigariet. V neposlednom rade je to aj snaha priblížiť sa cenám cigariet v Európskej únii.

Ako uvádza portál tvnoviny.sk, ide o tretiu vlnu zdražovania – zatiaľ čo v roku 2021 stúpla cena cigariet o 40 centov, v roku 2022 o 20 centov, tento rok sa predpokladá navýšenie o 20 až 30 centov. Cena za krabičku cigariet by sa tak mala v priemere vyšplhať až na 4,60 eura. Hoci už ďalšia vlna zdražovania cigariet nie je v pláne, už táto suma predstavuje hlavne pre tuhých fajčiarov hlboké načretie do peňaženky. Niektorí zvážili možné zdravotné riziká a finančný aspekt a fajčiť prestali, nie každý však chce alebo dokáže prestať fajčiť zo dňa na deň.

Cigarety ešte za staré ceny

Dopredaj zásob cigariet za minuloročné ceny by mal prebiehať do konca marca, teda do piatku 31. 3. Podľa tabakových spoločností sa však zásoby veľmi rýchlo míňajú. Fajčiari sa snažia predzásobiť, takže v mnohých trafikách a špecializovaných obchodoch už cigarety s minuloročnou cenou nezoženiete.

Zdraželi aj alternatívy, nie však všetky

Okrem klasických cigariet sú však na trhu k dispozícii aj moderné alternatívy cigariet – zariadenia na zahrievanie tabaku, elektronické cigarety či nikotínové vrecúška. Tomáš Tesař, hovorca spoločnosti British American Tobacco (BAT), ktorá na Slovensku predáva zariadenie na zahrievanie tabaku glo, uvádza, že práve teraz je pre mnohých fajčiarov vhodné prejsť práve na tieto moderné alternatívy. Hoci sa zdražovanie dotklo aj bezdymových alternatív, neplatí to o všetkých. „Na Slovensku ponúkame zariadenie na zahrievanie tabaku glo HYPER X2, ktoré si od vlaňajšieho novembra získalo v radoch dospelých užívateľov tabakových výrobkov mnoho fanúšikov. Predpokladáme, že po zvýšení cien tradičných cigariet sa ich počet ešte zvýši. Odporúčaná maloobchodná cena našich náplní neo do zariadenia glo je však stále na 3 eurách. V porovnaní s celoročnou spotrebou klasických cigariet tak môže úspora s touto potenciálne menej rizikovou alternatívou predstavovať až 350 eur ročne,“ dopĺňa Tomáš Tesař. Produkty bez obsahu tabaku, ako napríklad nikotínové vrecúška VELO, spotrebnej dani na tabakové výrobky nepodliehajú.

