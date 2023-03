Kariéra EXPO v Nitre: stovky pracovných príležitostí, jedinečné workshopy a prednášky známych spíkrov

Kariéra EXPO poskytne stovky pracovných ponúk v oblasti administratívy, priemyslu, bankovníctva, cestovného ruchu, dopravy, gastronómie, obchodu či marketingu. Na podujatí sa predstavia vystavovatelia so širokým spektrom možností uplatnenia na trhu práce. Návštevník tak nájde množstvo pracovných príležitostí vhodných pre čerstvých absolventov, ale aj skúsenosťami ostrieľaných odborníkov. Ide o ideálnu príležitosť pre firmy aj uchádzačov. Podujatie je skvelou voľbou nielen pre ľudí, ktorí uvažujú nad zmenou práce ale aj tých, ktorí hľadajú vo svojom živote inšpiráciu.

Podujatie začína slávnostným otvorením na hlavnom pódiu o 10:00, ktorého sa zúčastní Juraj Káčer (štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny), tiež Karol Zimmer (generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny), aj Denisa Uhrinová (riaditeľka ÚPSVR NR), Peter Libuša (CEO Kariéra).

"Pracovných príležitostí je stále veľa a uchádzačov na ich obsadenie je nedostatok. Zamestnávatelia sú tak nútení hľadať spôsoby, ako získať vhodných kandidátov. Jednou z možností je aj posilňovanie zamestnávateľskej značky. Práve veľtrh práce Kariéra EXPO ponúka možnosť pre zamestnávateľov, ktorí môžu formou osobného kontaktu s návštevníkmi presvedčiť kandidátov, že práve oni sú pre nich tou správnou voľbou,” uvádza Peter Libuša, CEO portálu Kariéra.sk.

Na hlavnom pódiu vystúpia herec Marek Fašiang, moderátori a manželia Zuzana Kovačič Hanzelová a Michal Kovačič, ale aj Vedátor a ďalší

Počas celého dňa sú pripravené prednášky odborníkov a verejne známych spíkrov. Na hlavnom pódiu sa predstavia napríklad moderátori Bruno Ciberej, Michal Kovačič s manželkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou, herec Marek Fašiang, co-founder festivalov Hip Hop Žije Marián Baláž, influencerka Valéria Frázová, teoretický fyzik Samuel Kováčik, známy pod prezývkou Vedátor, a mnohí ďalších. Okrem hlavného pódia sa jednotliví spíkri predstavia aj na Kariéra Skills Stage. Ich prednášky budú zamerané predovšetkým na pracovné prostredie a užitočné informácie, ktoré sa uchádzačom o prácu zídu. Tretie pódium IT Stage – Lapis.sk bude venované prednáškam o bezpečnosti v IT sektore, práci z domu, umelej inteligencii a tiež o programoch MS Office, ako sú Word, Excel či PowerPoint.

Galéria fotiek (2) Zdroj: kariera.sk

Návštevníci sa môžu otestovať, odfotiť alebo vyskúšať modelový pracovný pohovor

Podujatie so sebou prináša aj bohatý sprievodný program. Návštevníci si okrem inšpiratívnych prednášok môžu vyskúšať modelové pracovné pohovory, ktoré ich pripravia na tie so skutočnými zamestnávateľmi. Taktiež môžu prekonzultovať svoj životopis a získať spätnú väzbu. Pripravené je aj osobnostné, jazykové a IT testovanie, pomocou ktorého si návštevníci môžu zmerať svoje znalosti

a schopnosti. V neposlednom rade si ľudia môžu nechať zhotoviť profesionálnu fotografiu do svojho životopisu.

Na Kariéra EXPO v Nitre sa predstavia najlepší zamestnávatelia so stovkami voľných pracovných miest

Na pracovnom veľtrhu sa predstaví viac ako 50 vystavovateľov, medzi ktorými nebudú chýbať ani tie najznámejšie slovenské spoločnosti. Medzi najzvučnejšie patria ZF Slovakia, Lidl Slovenská republika, MATADOR Automotive Vráble, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a prítomné bude aj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Zaujímavými vystavovateľmi sú nepochybne aj Teach for Slovakia, Železničná spoločnosť Slovensko, McDonald´s a ďalší. Nebudú chýbať ani miestne firmy

a inštitúcie z Nitry a blízkeho okolia.

Špeciálnym partnerom podujatia Kariéra EXPO v Nitre je EURES a hlavným mediálnym partnerom TV JOJ. Partnermi sú ING Hubs B. V., Železničná spoločnosť Slovensko a HRQ. Podujatie vzniká pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja a s podporou Mesta Nitra. Veľtrh prinášame v spolupráci s partnermi Predpredaj.sk a Rádio VIVA.

-reklamaná správa-