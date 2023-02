UTAMA je varovný príbeh aj príbeh lásky, v kinách od 16. februára

Vytrvalé sucho, ktorému čelia bolívijské pláne, postaví starší pár kečuánskych indiánov pred zásadnú dilemu: zostať v nehostinnej krajine, alebo odísť do mesta? Debutujúci režisér Alejandro Loayza Grisi vštepil do úspornej drámy zo zabudnutého kúta sveta pôsobivú dávku ľudskosti a podáva správu o postupných dopadoch klimatických zmien. Napriek tragickým situáciám filmárovi záležalo, aby snímka UTAMA priniesla aj nádej. Vizuálne ponúka doširoka rozprestretú krajinu a hlboký príbeh. Vďaka spoločnosti Filmtopia prichádza víťazný film z prestížneho Sundance od 16. februára 2023 aj do slovenských kín.

„Utama je príbehom jedného z najzabudnutejších miest na Zemi, ale je to tiež univerzálny príbeh, ktorý sa dá ľahko zasadiť do akejkoľvek komunity čeliacej obdobným sociálnym a environmentálnym problémom. Je to príbeh rozprávaný očami skromného páru, ktorý stojí tvárou tvár smrti a strate svojich hodnôt a zvykov. Je tu však stále možnosť vytrvať a prežiť,“ povedal bolívijský režisér Alejandro Loayza Grisi.

Filmár dobre pozná prostredie, ktorému sa venoval vo filme. Tamojšie komunity žijúce v horských oblastiach Bolívie, viac než 3500 metrov nad morom, sú pre meniacu sa klímu nútené meniť svoj spôsob života. Obdobia dažďov sa skracujú, suchá trvajú dlhšie. Ide o jedno z najviac exponovaných a klimatickou zmenou ohrozených obývaných území na Zemi. Kečuánska kultúra a jej pohľady na smrť, život a prírodu sú La Pazu veľmi známe, no postupne nenávratne miznú. „Utama je varovný príbeh. Starí ľudia stelesňujú stratené vedomosti a múdrosť, ktoré sa dnes len zriedka dostávajú k slovu. Ich osudy predstavujú varovné signály, ktoré ignorujeme,“ dodal režisér a ďalej pripomenul, že Utama je zároveň príbehom lásky. Intimita Virginia a Sisy sa dá podľa neho vycítiť z drobných gest a to aj vo chvíľach spoločného mlčania, ktoré ich vzťahu dominuje. Ich ticho predstavuje súznenie, ktoré sa môže vyvinúť len v dlhodobom vzťahu.

„Enviromentálne témy možno nepatria medzi tie, ktoré lákajú davy divákov. No v Utame ponúka režisér veľmi originálny pohľad a spôsob spracovania. Opiera sa o reálie, ktoré sám dobre pozná, podáva správu o pôvodnom obyvateľstve a spôsobe ich života. To všetko je pre nás veľmi nové, no zároveň si v čase vypätých klimatických zmien uvedomujeme, že nič nie je dosť ďaleko a všetko sa týka aj nás. Preto by nám zodpovednosť nemala dovoliť sa o veci nezaujímať, naopak, hľadajme nové zdroje i zážitky, aby sme sa dozvedeli viac,“ povedala riaditeľka filmovej distribučnej spoločnosti Filmtopia Silvia Učňová Kapustová.

Pod film Utama sa podpísali tri krajiny: Bolívia, Uruguay, Francúzsko; účinkujú: José Calcina, Santos Choque, Luisa Quispe. Snímka získala Veľkú cenu poroty na festivale Sundance (2022).

Alejandro Loayza Grisi (1985) je bolívijský filmár. Pôvodne sa živil ako fotograf a ku kinematografii sa dostal prostredníctvom práce kameramana. V jeho režijnom a scenáristickom debute Utama sa predstavil ako profesionál s výnimočným citom pre výtvarnú stránku, ale aj ako úsporný rozprávač.

Oficiálna anotácia filmu:

Starnúci indiánsky pár z kmeňa Quechua žije na bolívijských pláňach roky rovnakú rutinu, obklopený stádom lám a majestátnymi horami. Nezvyčajne dlhé sucho ale postaví Virginia a Sisu pred ťažko riešiteľnú dilemu. Čo ak sa celý ich spôsob života chýli k neodvratnému koncu? Čo ak pre nich vo vyschnutej krajine neexistuje žiadna budúcnosť? Do malej usadlosti na planine prichádza ich vnuk Clever a ponúka im útočisko v meste. Nedokáže svojich prarodičov ponechať napospas osudu, a tak sa trojica indiánov po svojom vyrovnáva s umieraním krajiny, nevyhnutnosťou zmeny a hľadaním zmyslu bytia tvári v tvár koncu jednej etapy. Utama je pokorným žalospevom za miznúcou kultúrou bolívijských indiánov a tichou, ale naliehavou pripomienkou dopadov klimatických zmien na miesta, ktorým hovoríme domov.

