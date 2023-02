Lola Marsh pridáva exkluzívne jedinú zastávku v rámci európskeho turné 2023 aj na Slovensku!

Miláčikovia slovenskej Pohody prichádzajú do 18.3. do Košíc priniesť svieže hojdavé melódie a vypredať ďalší klub!

Izraelské indiepopové duo z Tel Avivu Lola Marsh tvorí melodickú hudbu s retro šarmom. Yael Shoshan Cohen a Gil Landau je dvojica s otvoreným srdcom, ktorých priateľstvo je cítiť. Ich texty sa točia okolo lásky a túžby, pochybností o nás samých a toho, ako žiť spokojný život. Okrem týchto ingrediencií je to predovšetkým hlas Yael, ktorý dáva ich piesňam charakteristický lesk: znie sladko aj drsne zároveň, ako sladká čerešňa s príchuťou chilli, zhŕňa jedna z recenzií nový album.

Shot Shot Cherry (2022) je zmesou nákazlivého retro popu, orchestrálnych melódií a dojemných balád. Hovoria, že nahrali zbierku hrejivých a upokojujúcich piesní, na ktoré sú naozaj pyšní. „Svet sa uzavrel a my sa zamestnali tým, že sme sa schovali do štúdia. Stálo nás to veľa úsilia, aby sme našli inšpiráciu a získali múzy na svoju stranu. Najskôr prišli balady, ako liek na uzdravenie, a potom sme sa pristihli, že objavujeme miesta, kam sme sa ešte nedostali, a pritom sa náramne bavíme,“ dodávajú Lola Marsh, ktorých koncerty sprevádza povesť fantastických, živelných koncertov.

Galéria fotiek (3)

Svoj najambicióznejší a najrafinovanejší album, z ktorého srší autentickosť aj prívetivý humor, predstavia prvýkrát v sobotu 18.3.2023 v Košickom DKC Veritas. Vstupenky kúpite na Predpredaj.sk.

