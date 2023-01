Kupujete balenú vodu? Vypočítajte si, koľko za ňu ročne miniete!

Poviete si – je to párcentová záležitosť. Jednorazovo určite, no pár centov k pár centom a máte tu celkom slušnú sumu za niečo, čo ste vôbec nemuseli kupovať. Nehovoriac o tom, že vláčiť fľaše vody z obchodu je poriadna otrava a tie plasty sú proste neekologické, čo dnes vie naozaj už aj malé dieťa. Takže nakupovaním balenej vody zaťažujete nielen svoju peňaženku, ale aj životné prostredie, čo je dnes celosvetovo spoločenská téma č. 1. Pretože aj to recyklovanie spotrebúva cenné zdroje. Pritom je to úplne zbytočné! Voda tečie z kohútika a pokiaľ si balenú vodu kupujete iba kvôli bublinkám, aj tu je riešenie. Jediný prístroj stačí, aby ste mali toľko bubliniek, koľko hrdlo ráči a nezaťažovali prírodu zbytočným plastom. A vy už určite viete, že všetky plastové fľaše s bublinkovou vodou nahradí jeden prístroj SodaStream.

Napríklad elegantný SodaStream CRYSTAL so sklenenou fľašou, z ktorej si sódu prelejete trebárs do praktických fliaš My Only Bottle s praktickým uškom, bez škodlivých BPA látok a s výdržou až 3 roky.

Galéria fotiek (2) SodaStream Crystal nespraví hanbu ani doma, ani v kancelárii.

Zdroj: SodaStream

My Only Bottle je navrhnutá tak, aby v nej perlivá voda vydržala oveľa dlhšie, ako perlivá voda v obyčajnej plastovej fľaši. A aby bola ponuka SodaStream-u kompletná, aj milovníci ochutených nápojov si prídu na svoje. V ponuke sú klasické ovocné príchute ale aj obľúbená Pepsi, Mirinda, 7UP a ich light príchute.

Vráťme sa však späť k balenej vode. Vypočítajte si, koľko ušetríte, ak ju vymeníte za SodaStream. Pripočítajte si k tomu váš čas a energiu, váš vklad k čistejšej budúcnosti Zeme a zistíte, že ušetríte ešte viac.

- reklamná správa -