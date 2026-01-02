Tragédia pri Gambii: Najmenej sedem migrantov sa utopilo po prevrátení lode

BANJUL - Najmenej sedem ľudí sa utopilo po tom, ako sa v noci na štvrtok pri pobreží Gambie prevrátila loď s približne 200 migrantmi na palube. Mnohí pasažieri sú stále nezvestní, uviedli zdroje tamojšej vlády. Píše o tom agentúra AFP.
Najmenej 96 ľudí sa podarilo zachrániť, mnohí z nich však utrpeli vážne zranenia. „Vláda Gambie bola informovaná o tragickom námornom incidente, pri ktorom sa údajne prevrátila loď prevážajúca vyše 200 migrantov. K nešťastiu došlo okolo (novoročnej) polnoci v blízkosti dediny Jinack v regióne North Bank,“ uvádza sa vo vyhlásení vlády.
Pátracia a záchranná operácia
Gambijské námorníctvo spustilo krátko po nehode pátraciu a záchrannú operáciu, do ktorej sa zapojilo niekoľko vojenských lodí a jedna rybárska loď. Loď neskôr našli stroskotanú na pobreží. Podľa príslušných bezpečnostných orgánov viaceré obete neboli gambijskými štátnymi príslušníkmi a ich totožnosť v súčasnosti zisťujú úrady.
Mnohí Afričania sa pokúšajú dostať na španielske Kanárske ostrovy, ktoré predstavujú bránu do kontinentálnej Európy, pričom podnikajú nebezpečnú plavbu cez Atlantický oceán. Nedávne posilnenie námorných kontrol v Senegale, Mauritánii a Maroku viedlo k tomu, že plavidlá smerujúce na Kanárske ostrovy musia vyplávať z ešte väčšej vzdialenosti - až z Gambie či Guiney -, čím sa predlžuje čas strávený na mori a zvyšuje miera rizika.