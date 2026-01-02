Piatok2. január 2026, meniny má Alexandra, Sandra, Karina, zajtra Daniela

Dcéra vodcu KĽDR prvýkrát navštívila rodinné mauzóleum v Pchjongjangu

Na tejto fotografii, ktorú poskytla severokórejská vláda, vodca Kim Čong-un (vpravo v strede), jeho manželka Ri Sol Ču (tretia vľavo) a ich dcéra (v strede), pravdepodobne Kim Ču Ae, navštívili Palác slnka Kumsusan v Pchjongjangu.
Na tejto fotografii, ktorú poskytla severokórejská vláda, vodca Kim Čong-un (vpravo v strede), jeho manželka Ri Sol Ču (tretia vľavo) a ich dcéra (v strede), pravdepodobne Kim Ču Ae, navštívili Palác slnka Kumsusan v Pchjongjangu. (Zdroj: SITA/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)
TASR

PCHJONGJANG - Dcéra severokórejského vodcu Kim Čong-una prvýkrát oficiálne navštívila rodinné mauzóleum v hlavnom meste Pchjongjang. Odborníci to považujú za ďalší náznak, že vodca by svoju dcéru Kim Ču-e mohol pripravovať na úlohu svojej nasledovníčky, informovala agentúra DPA.

Novoročná návšteva

V Paláci slnka Kumsusan v Pchjongjangu sú uložené telá Kimovho starého otca Kim Ir-sena a jeho otca Kim Čong-ila. Mauzóleum podľa záberov zverejnených v piatok štátnou agentúrou KCNA navštívila Kim Ču-e spolu so svojím otcom a ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi Severnej Kórey pri príležitosti Nového roka.

Juhokórejské spravodajské služby vlani uviedli, že Kim Ču-e po tom, ako sprevádzala Kim Čong-una na dôležitej návšteve v Pekingu, je teraz považovaná za pravdepodobnú budúcu vodkyňu KĽDR.

Kim Ču-e sprevádzala otca pri raketovom teste

Po prvýkrát sa Kim Ču-e objavila na fotografiách v severokórejských štátnych médiách v roku 2022, keď sprevádzala svojho otca na pozorovaní štartu medzikontinentálnej balistickej rakety. Odvtedy ju severokórejské médiá titulujú ako „milované dieťa“ a „veľkú vodkyňu“, v kórejčine „hjang-do“, pričom tento výraz sa zvyčajne používa len pre najvyšších vodcov a ich nástupcov.

Predtým tajomná

Pred rokom 2022 bol jediným, kto vôbec potvrdil existenciu Kimovej dcéry, bývalý americký basketbalista Dennis Rodman, ktorý v roku 2013 navštívil Severnú Kóreu a podľa vlastných slov videl aj vodcovu dcéru menom Ču-e.

Oficiálne informácie o nej sú však iba kusé. Štátne médiá dosiaľ nepotvrdili ani jej meno, ani vek, ktorý sa odhaduje na 13 rokov. Niektorí analytici sa tiež nazdávajú, že Kim Čong-un môže mať aj ďalšie deti - vrátane syna, ktorého by verejnosti mohli predstaviť neskôr.

