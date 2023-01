Zažite Slovenské ľadové kráľovstvo. Originálne predstavenie môžete vidieť len v týchto mestách

Čaká Vás príbeh dvoch sestier, ktorých láska nepozná hranice. Stretnete sa s milým vtipným snehuliakom Olafom , ktorý bude stepovať a tancovať na kolieskových očarí nielen deti, ale aj dospelých.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Frozen - Slovenské ľadové kráľovstvo

Ide o originálne predstavenie. Stačí zatvoriť oči a ocitnete sa v ľadovom kráľovstve. Vďaka talentovaným herečkám, ktoré nadabovali a naspievali slovenskú verziu rozprávkového muzikálu.

Titulná pieseň „Von to dám“ (Let it go) sa umiestnila na 5. mieste vo svetovom rebríčku.

Frozen – Slovenské ľadové kráľovstvo môžete vidieť v týchto mestách:

15.1. Hlohovec

21.1. Sereď

1.2. Trenčín

3.2. Trnava

4.2. Smolenice

5.3. Bernolákovo

Vstupenky a viac informácií nájdete v sieti Predpredaj.sk a na tomto linku.

