Ako dokáže drevené koliesko zmeniť život

Koliesko sa stalo jej nádejou v lepšiu budúcnosť a zároveň istou spomienkou na jej zosnulého priateľa. Prostredníctvom dreveného kolieska ďalej pomáha jednorodičovským rodinám a ďalším zraniteľným skupinám, podáva im pomocnú ruku, vďaka ktorej nemusia odchádzať od svojich detí do práce, ale robia doma v čase, ktorý im vyhovuje.

„Drevené koliesko je konár odpílený zo stromu, ktorý má vždy inú štruktúru. Kolieska môžu byť tmavšie, letokruhy buď vidno alebo nevidno, krásne vonia a keď ho držíte v ruke, dáva vám energiu. Kruh je najdokonalejší geometrický útvar, ktorý má veľký potenciál a umožňuje fantázii pracovať, čím všetkým to koliesko môže byť. Charakterizovala by som ho ako pomoc a terapia na jednej strane a zároveň radosť, pre tých, ktorí si koliesko kupujú,“ vysvetľuje Beáta Bobulová.

Vďaka kreatívnemu mysleniu výtvarníkov si uvedomila, že využitie dreveného kolieska je takmer neobmedzené. Preto nosí v kabelke vždy niekoľko drevených koliesok, aby ich dala ľuďom, ktorí radi tvoria a mohli z nich vytvoriť niečo zaujímavé. Kreatívne nápady sa stávajú súčasťou kolekcie so spoločným znakom – dreveným kolieskom. Beáta spolupracuje pri vytváraní nových nápadov aj s Katedrami dizajnu na VŠVU v Bratislave či TUKE v Košiciach, kde sa jej drevené koliesko stalo témou seminárnej práce študentov.

Tak vznikol projekt ovečka Belinka a včielka Nelka, ktoré vymyslela študentka Kristína Kmecová. Beáta Bobulová sa rozhodla dať k nápadu ešte čosi navyše: „Chcela som, aby to bolo aj múdre a dieťa to tiež niečo naučilo. Spojila som sa s pezinským Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, kde nám špeciálna pedagogička Katka Loulová vytvorila rozprávku o ovečke Belinke. Tak vznikol set, prostredníctvom ktorého sa deti naučia užitočné informácie o ovečke a ovčiarstve, prečítajú si rozprávku o ovečke, vypletú si ju pravou ovčou vlnou a zakončiť to môžu pracovným listom voľne dostupným na našej webovej stránke www.drevenokoliesko.sk , kde si preveria svoje vedomosti.“

Aktuálne ponúka sociálny podnik niekoľko setov s dreveným kolieskom určených pre deti, dospelých, firmy, materské a základné školy. Kúpou každého z nich podporíte nielen sociálny podnik pomáhajúci zraniteľným skupinám, ale zároveň rozvoj kreatívnych nápadov týkajúcich sa dreveného kolieska. Najnovším z nich je set Žily žihľavy, ktorý odkazuje k ľudovej tradícii a dáva priestor fantázii obdarovaného. Autormi návrhu sú Timea Kepová a Georgios Somarakis. „Dizajnéri pripravili niekoľko výšivkových vzorov, z ktorých si môžete vybrať, urobiť naraz viacero z nich, alebo si dokonca vymyslieť vlastný vzor. Drevené koliesko v tomto prípade poslúži nielen ako dekorácia, ale aj ako podšálka pod váš obľúbený nápoj. Môže sa ním stať práve bylinkový čaj obsahujúci viacero liečivých rastlín vrátane žihľavy, ktorý je súčasťou setu,“ hovorí B. Bobulová.

S dreveným kolieskom sa spojilo pro bono 65 známych výtvarníkov ako napríklad Igor Piačka, Ján Ťapák, Juraj Čutek, Martin Dzurek či Jano Vajsábel, ktorí vytvorili „svoje“ drevené kolieska. Výsledkom ich práce je výstava v Zámku Šimák v Pezinku. Diela, ktoré sa tu nachádzajú, je možné vydražiť. „Mojím prianím je, aby naše výrobky zanechali v kupujúcom dobrý pocit, že to nie je len milodar, ale zároveň rozumný a milý darček, ktorého kúpou podporia zraniteľné skupiny,“ hovorí Beáta Bobulová.

