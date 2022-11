Zažite emotívny Vianočný koncert vokálnej formácie 4 Tenoři v Ružomberku!

4 Tenoři na jednom pódiu je zážitok na celý život. Nenechajte si ujsť koncert pilierov českej muzikálovej scény, na ktorom 20. decembra v Ružomberku zažijete hudobné zimomriavky.

„Pre slovenské publikum máme pripravený špeciálny výber toho najlepšieho z nášho repertoáru. Zaznejú skladby od Karla Svobodu a Karla Gotta ako Krev toulavá alebo Jdi za štěstím. Nebude chýbať filmová pieseň Jednoho dne se vrátíš, ktorú preslávila Věra Špinarová. Pripomenieme si aj piesne z muzikálov Bedári a Dracula a aj hity Beatles či Mekyho Žbirku. Ružomberok je náš posledný tohtoročný koncert, takže zaspievame Ave Maria, Panis Angelicus nebo Dny zázraků a přání,“ prezradil Pavel Vítek.

Na koncerte v Ružomberku predstavia štyri krásne hlasy naživo aj oba svoje albumy. Na prvej štúdiovej nahrávke ponúkli kolekciu filmových a muzikálových evergreenov od skladateľských velikánov ako Karel Svoboda, Andrew Lloyd Webber a Ennio Morricone.

„Rok 2022 bol nás veľmi úspešný, keď uvážime, že sme mohli kvôli pandémii vystupovať až od marca. Vystúpili sme niekoľkokrát aj na Slovensku, dokonca sme v júli zaplnili nádvorie Bratislavského hradu. V lete sme odohrali už stý koncert, na ktorom s nami vystúpila Lucie Bílá. Nedávno sme vydali nový album. Ten prvý získal Zlatú a aj Platinovú platňu,“ neskrýva radosť držiteľ ceny Thálie Marian Vojtko.

Marian Vojtko, Pavel Vítek, Michal Bragagnolo a Jan Kříž nahrávali nový, v poradí druhý album v Mercury štúdiu v produkcii Janisa Sidovského, v hudobnej réžii Charlieho Blažka a v sprievode Unique Orchestra. Výsledkom je dvanásť skladieb svetovej i domácej muzikálovej a filmovej hudby. Nechýbajú pesničky od Ennia Morriconeho, Leonarda Bernsteina či skupiny Beatles. Na všetky hity sa môžu tešiť návštevníci Vianočného koncertu, ktorý bude slávnostným zakončením roka.

„Vianoce trávime každý po svojom. Marian cestuje k rodičom do Banskej Bystrice, kde dodržiavajú tradičné zvyky vrátane krojového oblečenia. Honza bude s rodinou - so svojimi deťmi a manželkou Máriou, takže to budú Vianoce plné darčekov, Michal býva s priateľkou u maminky a Pavel tradične navštevuje Karlštejnské múzeum betlehemov, kde počas Adventu aj zaspieva,“ uzatvára manažér a producent Janis Sidovský.

Držitelia ceny Thálie, sólista opery Národného divadla v Prahe a legendy českého hudobného divadla vystúpia 20. decembra 2022 v Ružomberku v sprievode Unique Quartet band vďaka agentúre Key Art, ktorá je organizátorom koncertu.

