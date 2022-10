Svetlonos, vyrezávaná tekvica, ktorá chránila našich predkov

Naši predkovia, starí Slovania, nepoznali vyrezávanie tekvíc tak, ako my dnes, ale už v tých časoch si svoje príbytky skrášľovali a osvetľovali vlastnoručne vyrobenými lampášmi, tzv. svetlonosmi. Išlo o vydlabané tekvice, do ktorých vkladali sviečky, aby im po ceste domov svietili na cestu a chránili ich tiež pred zlými bytosťami.

A tak vznikol svetlonos

Základom skoro každej domácnosti v minulosti bola viera v Boha, s ktorou naši predkovia prežili celý svoj život. Počas roka oslavovali množstvo sviatkov a pravidelne si chodili uctievať najbližších zosnulých na ich posledné miesto odpočinku. Keď sa zotmelo, hľadali spôsob, ktorým by si mohli posvietiť na cestu domov z návštevy cintorína. Svoje domy či vstupy do nich začali skrášľovať tekvicami, do ktorých vkladali sviečky. Tieto podomácky vyrobené lampáše pomenovali podľa ich schopnosti „udržať a niesť svetlo“, svetlonosi. V dávnych časoch však ľudia verili tiež rôznym povestiam a legendám a týmto pojmom pomenovali aj nadľudskú bytosť, ktorá ich mohla so svojim jasným a žiarivým svetlom ľahko zviesť zo správnej cesty hlboko do lesa, kde na nich čakala nejaká tragédia.

Dôležité, aby svietili

Tekvice, ktorými si ľudia v tom čase vyzdobovali a vysvecovali domácnosti nemali rôznorodé tvary ako tie dnešné. Často išlo o jednoduché vydlabané tekvičky, ktoré mali spĺňať len jednu dôležitú funkciu – svietiť. Okrem toho, že ľudia tak zo svojich ciest vždy trafili domov, chránili sa tiež pred strigami či zlými démonmi, o ktorých boli presvedčení, že existujú. Svetlo sviečky ich malo pred týmito bytosťami ochrániť a odohnať ich od príbytkov.

Tradíciu vyrezávania tekvíc priniesli do Ameriky európski prisťahovalci

Aj keď si mnoho ľudí myslí, že Halloween je americký sviatok, jeho pôvod nájdeme hlboko zakorenený v európskej histórii. Kelti obývajúci britské územie každoročne oslavovali 31. októbra sviatok Samhain, ktorým začínalo chladnejšie a temnejšie obdobie – zima. Počas tejto noci Kelti ďakovali za zozbieranú úrodu, veštili aká bude zima a prinášali dary Bohom a zosnulým predkom. Verili, že práve v túto noc sa duše mŕtvych vracajú do sveta živých a na ochranu pred zlými duchmi začali páliť ohne na kopcoch. Kúsok svetla, ktoré ich malo ochrániť si chceli priniesť aj do svojho domu, a tak začali vyrábať prvé lampáše – vyrezávané repy so sviečkou vnútri. Neskôr sa európski prisťahovalci rozhodli ísť za oceán a do Ameriky priniesli tradíciu vyrezávania, ktorá sa veľmi rýchlo uchytila. Obyvatelia Ameriky však našli vhodnejšiu plodinu a lampáše začali vyrábať z tekvíc. A keďže sviatok slávili podobne ako Kelti 31. októbra, v predvečer všetkých svätých, z anglického názvu „All Hallows' Evening“ vznikol dnešný Halloween.

Tekvice dnes slúžia nielen ako lampáše, ale aj ako dekorácie

Vyrezávané tekvice so strašidelným výrazom v súčasnosti dopĺňajú už aj iné temné postavy ako strigy, mačky, netopiere či sovy, ktoré sa vytesávajú do plodín tiež. Ľudia si počas Halloweenu nimi skrášľujú svoje domácnosti, ale klasický spôsob vyrezávania postupne nahrádzajú iné, zaujímavejšie postupy. Jedným z nich je aj doplnenie strašidelného výrazu rôznymi kvetinami a vresmi, čím tekvica slúži aj ako dekoračný črepník. Namiesto vyrezávania častokrát volia maľovanie farbami a „tekvicových strašiakov“ dokonca aj vyobliekajú s pomocou klobúkov a šálov.

Vytvorte si svojho svetlonosa alebo strašiaka doma

Či už ste zástancom Halloweenu, alebo preferujete tradičné sviatky a oslavy, doma si môžete vytvoriť z jesenných plodov výzdobu v obidvoch prípadoch. Potrebujete na to však tekvicu, ktorú teraz určite zoženiete v Aupark Bratislava. Od 25. do 29. októbra bude v nákupnom centre prebiehať predaj tekvíc a nadšenci spomínaného sviatku môžu so svojimi deťmi využiť aj maľovanie na tvár a tvorivé workshopy. Zakúpené tekvice doma určite vyrežte a oživte tak vášho vlastného svetlonosa či strašiaka.

