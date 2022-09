Štartuje e-hokejový turnaj Kaufland SuperCup – zabojuj o prizemoney a skvelé ceny

Portál Alfa Games v spolupráci s partnermi Kaufland, ŠKODA Auto Slovensko a rádiomEurópa2 pripravil Kaufland SuperCup, do ktorého sa môžu zapojiť hráči Playstation a NHLky 22. Nezáleží na tom, či na plejku iba začínaš alebo si profík. Tu má šancu každý! Zaregistruj sa ešte dnes! Kvalifikačné zápasy sa uskutočnia v termínoch od 5. – 8. 9. 2022. Najlepší 16-ti hráči z kvalifikácie budú pozvaní do draftu, kde si každý hráč vyberie svoj reprezentačný tím podľa schémy MS 22.Hrá sa o prizemoney 6000 eur a elektrický Škoda ENYAQ na týždeň!

Galéria fotiek (2) Zdroj: alfagames.sk

Pravidlá súťaže, registračný formulár a ďalšie informácie nájdeš na alfagames.sk. Kaufland SuperCup sa skladá z piatich fáz. Prvá fáza sa skladá zo štyroch online kvalifikačných turnajov, v ktorých hráči zbierajú body do celkového kvalifikačného rebríčka. Najlepší 16ti hráči z kvalifikácie budú pozvaní do draftu. V drafte si každý hráč vyberie svoj reprezentačný tím podľa schémy MS 22 od hráča s poradovým číslom 1 po posledného s číslom 16 Následne, tímy rozdelené do dvoch skupín A a B opätovne podľa kľúča MS 22 odohrajú základnú časť SuperCupu. Najlepších 8 tímov postúpi do play-off. Všetky fázy Kaufland SuperCupu sa odohrajú v režime HUT (Hockey Ultimate Team). Prvé kvalifikačné kolo štartuje už 5. septembra. Registruj sa na alfagames.sk!