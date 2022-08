1 deň s kardiológom: Ako sa stará kardiológ o svoje srdce?

9:00 V lese nemusíte behať, stačí aj prechádzka

Priznám sa, čím som starší, tým viac športujem. Je to pre mňa najlepší relax, vtedy zo mňa opadne stres. Nie som žiadny extrémista, nepotrebujem posúvať limity, mám rád svoje tempo, pri ktorom sa netrápim, len si vychutnávam radosť z pohybu...

K športu inklinujem odmalička. Ako dieťa som mal šťastie, že neexistoval internet. Domov sme šli za trest, nie opačne. Zhodil som školskú tašku a vysadol na bicykel. A ostalo mi to až do dospelosti.

Pohyb je pre srdce veľmi zdravý, preto sa snažím hýbať aj počas dňa. Nikdy nechodím výťahom, keď sa dá, nechám auto doma alebo zaparkujem na najvzdialenejšom mieste parkoviska.

Počas pandémie som si v garáži pri dome zriadil malé fitness centrum, kde cvičím naozaj pravidelne.

Pri športe je nevyhnutný pitný režim, preto mám vždy pri sebe minerálnu vodu, teraz v lete aj dve.

12:00 Obedujte ako Francúzi

V náročnom pracovnom tempe si častokrát nevieme nájsť dostatok času na obed, takí Francúzi by nám mohli byť príkladom. V honbe za výkonnosťou si radšej zoberieme do ruky jedlo z fastfoodu, čo sa raz na našom zdraví odrazí. Nadváha kardiovaskulárny systém doslova zaťažuje.

Mám rád pestrú stravu, ale rýchle cukry v nej nenájdete. Sladkosti vôbec nejem. Najradšej mám ryby, steak a veľa zeleniny. Veľkú službu pre srdce urobí aj šošovica, pohánka, špenát a marhule. Jedálniček by mal byť bohatý nielen na vitamíny, ale aj na minerály ako sodík, draslík, zinok, horčík a vápnik. Z tejto základnej zostavy je najproblémovejší práve horčík (magnézium), pretože ho máme nedostatok. Na Slovensku je veľké percento ľudí, ktorí majú doslova hraničné hodnoty magnézia. Pritom je to nesmierne dôležitý minerál pre srdce. Keď má pacient ľahšie príznaky kardiovaskulárneho ochorenia, doplnenie magnézia urobí doslova zázraky. Nie je to však také jednoduché, ako by sa zdalo. Telo ho nedokáže naplno vstrebať, práve naopak, po istej hladine sa začne brániť. Musíme ho prijímať v kombinácii s kalciom, aby ho naše telo vedelo využiť. Potrebná denná dávka magnézia je 350 mg a kalcia 800 až 1200 mg. Optimálny pomer je teda 1:3.

17:00 Čas nielen na čaj

Piť by sme mali počas celého dňa, nielen o piatej, keď je „čas na čaj“. V návale povinností na to často zabúdame, preto nikdy neuškodí, keď máme na stole minerálku. My, kardiológovia odporúčame najmä Gemerku, ktorá vhodne dopĺňa dennú potrebu magnézia a kalcia tým najprirodzenejším spôsobom a v optimálnom pomere 1:3 (Mg:Ca). Bez kalcia by telo nevstrebalo magnézium v dostatočnej miere. Dopĺňanie týchto minerálov je nesmierne dôležité pre srdce. Magnézium zároveň znižuje vysoký krvný tlak, ktorý je najrizikovejším faktorom pri vzniku srdcovo-cievnych ochorení.

U mňa v ambulancii nájdete na stole aj smoothie, ktoré si každé ráno doma pripravím. Mám rád najmä banánové s ovsenými vločkami, ktoré je plné vlákniny, vitamínov, draslíka a aj magnézia.

18:00 Relax s knihou a rodinná pohoda

Stres je každodennou súčasťou našich životov. Pacienti mi hovoria, že ho zažívajú minimálne dvakrát do týždňa, mnohí žijú pod permanentným tlakom. Už menší stres môže spustiť problémy so srdcom, napríklad nedostatočný prietok krvi do srdcového svalu, čo spôsobuje nedostatok živín a kyslíka. Z dlhodobého hľadiska to môže ovplyvniť zrážanie krvi, teda jej zahustenie a vznik zrazenín, ktoré vedú až k infarktu. Preto sa aj ja snažím čo najviac relaxovať. Okrem športu si vždy nájdem čas na dobrú knihu, obľubujem sci-fi. Mám rád rodinnú pohodu s manželkou a desaťmesačnou dcérkou a stretnutia s priateľmi. Investujem svoj čas a energiu do vzťahov s ľuďmi, ktorí sú môjmu srdcu blízki.

