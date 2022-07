Nápad natočiť komédiu o rozhádanej rodine vznikol počas lockdownu: Do kín prichádzajú Hádkovci

„Nápad na Hádkovcov vznikol v čase covidu a dlhého lockdownu. Mnohé páry sa v tom období viac hádali, niektoré vzťahy to dokonca nevydržali. Hádky sa objavili aj u nás. Nechali sme sa tým inšpirovať a vypísali sme sa z toho. Čiže, napísali sme scenár,“ prezradila herečka Sandra Nováková, ktorá je spolu so svojím manželom, režisérom Vojtěchom Moravcom, autorkou scenára k filmovej novinke s názvom Hádkovci. V snímke si zároveň zahrala aj jednu z hlavných postáv a jej partner film režíroval. Pohádala sa sympatická dvojica aj pri samotnom písaní scenára? „Mám pocit, že pri písaní scenárov sa nehádame. Ja sa len hnevám, keď má Sandra pravdu. A má ju skoro stále,“ hovorí so smiechom Vojtěch Moravec.

Hádkovci rozprávajú príbeh svojráznych príbuzných, ktorí sa takmer stále hádajú. Od toho je odvodené aj ich priezvisko. Jakub Prachař a Hynek Čermák stvárňujú dvoch bratov, ktorí sú úplne odlišní, ale majú sa svojím spôsobom radi. Zato ich manželky v podaní Sandry Novákovej a Jitky Čvančarovej sa nemôžu vystáť a vzájomné ohováranie je pre ne neoddeliteľnou súčasťou života. Obidva páry sa spolu náhodne stretávajú v byte starého otca, ktorý je v nemocnici a vôbec to s ním nevyzerá dobre. Hoci sa všetci štyria tvária, že chceli dedkovi iba nakŕmiť korytnačku, v skutočnosti si prišli obzrieť potenciálne dedičstvo. Karty navyše zamieša ďalší dedič – otec dvoch bratov, ktorého si zahral Ondřej Pavelka. Ten prichádza na neplánované rodinné stretnutie s nečakanou novinkou. Starký chce s nimi všetkými ísť k moru, aby ho aspoň raz v živote videl. Bizarná situácia so sebou prinesie lavínu vtipných hlášok, „šťavnatých“ slovných výmen a komických scénok.

„Príbeh o rozhádanej rodine môže znieť ako horor, my sme však hľadali tú komickú stránku hádajúcich sa a dobre sme sa pri tom zabavili. Natáčanie sme si neskutočne užili. Každý z nás sa už niekedy v živote s niekým pohádal, takže sme všetci mohli ťažiť zo svojich vlastných zážitkov,“ spomína na nakrúcanie režisér Vojtěch Moravec.

Snímkou Hádkovci by tvorcovia chceli nadviazať na legendárne filmy o rodine Homolkovcov, inšpiráciou im boli aj úspešné české komédie z posledných rokov založené na silných dialógoch, ako napríklad Vlastníci.

„Náš film nie je len o hádkach, ale aj o živote a o tom, že ho človek často premárni riešením banalít namiesto toho, aby sa nad ne povzniesol a riešil naozaj dôležité veci. Život je príliš krátky na to, aby sme ho ,prehádali‘,“ dodáva na záver Sandra Nováková.

Na originálnu českú komédiu zo života Hádkovci sa môžu slovenskí diváci tešiť v kinách už 14. júla 2022.

Producentmi filmu sú Bontonfilm Studios, V7M a love.FRAME, koproducentom je TV JOJ. Distribútorom je spoločnosť BONTONFILM.

