Českú herečku NAPADOL pes: ZNETVORIL jej tvár!

Tak toto evidentne nečakala ani ona sama a už vôbec nie jej kamarátka, ktorá je majiteľkou štvornohého chlpáča. Práve ten známej českej herečke Sandre Novákovej spôsobil nepekné rany na jej tvári.

Galéria fotiek () Sandra Nováková

Zdroj: Instagram S.N.

So svojimi fanúšikmi sa o nepríjemný zážitok podelila prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Pod fotku so svojou znetvorenou tvárou pridala aj popis, ako sa celý skutok udial. „A Ivča, fakt sa mu to páči, že ho pusinkujem na hlavičku?“ spýtala sa Sandra svojej kamošky. Zrejme sa jej správanie domáceho miláčika trochu nepozdávalo.

Znakom toho, že sa psík necíti úplne príjemne, bol zvláštny zvuk, ktorý vydával. Bohužiaľ, majiteľka chlpáča si to neuvedomila. Herečku ubezpečovala, že je všetko v poriadku a nemusí sa ničoho báť. „Hej, to on úplne zbožňuje. Presne takto reaguje, keď sa mu niečo páči,“ zneli jej slová.

No opak bol pravdou, čo neskôr pocítila na vlastnej koži aj samotná herečka, keďže ju malý francúzsky buldoček napadol a dohrýzol do nosa.

Galéria fotiek () Sandra Nováková dohryzená od psa

Zdroj: Instagram S.N.

Našťastie z jej ďalších slov vyplynulo, že rany neboli príliš veľké a nešlo o nič vážne. Každopádne však prežila istý strach a bolesť. Nabudúce si už pri domácich miláčikoch bude dávať zrejme väčší pozor a viac bude dbať práve na svoje vlastné pocity, že niečo nie je úplne v poriadku.