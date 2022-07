TOPFEST si napriek nepriaznivému počasia užili fanúšikovia aj kapely!

Festival odštartovala prešovská skupina Hrdza, s ktorou si napriek horúčave zatancovali fanúšikovia folk-rockovej hudby. Potom si publikum zaspievalo so skupinou Gladiator hity Kúpim si pekný deň, Keď sa láska podarí, Bonboniéra či Medulienke.

„Hralo sa nám vynikajúco, moc sme si to užili. Síce bolo 36 stupňov Celzia, ale nevadilo to, ľudia sa tešili a bavili. A preto sa to aj nám páčilo. Zahrali sme prierez našou tvorbou a aj novinku Štíty hôr. Sme radi, že sa fanúšikom páči. Dnes si s nami nezahral môj brat Maroš Hladký, ktorý náhle ochorel. Nahradil ho náš kamarát a náš technik Paťo Antal, ktorý veľmi dobré pozná naše pesničky. Marošovi želáme skoré uzdravenie,“ vysvetlil líder Gladiátor Miko Hladký.

K výbornej festivalovej atmosfére prispela kapela Kollárovci, s ktorou si zatancoval celý areál. Po nich prišiel na pódium Peter Nagy so skupinou Indigo, ktorí rozparádili publikum hitmi Láska je tu s nami, So mnou nikdy nezostarneš či Svet je krásny zadok. Zahral aj novinku z ostatného albumu Petrolej s názvom Bez ženy som stratený.

„Hralo sa mi veľmi dobre. Pre nás muzikantov je veľmi dôležitá spontánnosť. Fanúšikovia hovoria, že vy nám dáte energiu, ale pri tom si nevšimnú, že my vysávame energiu z nich. Čiže je to taká výmena, ktorá nás strašne baví. Na TOPFESTe bola dokonalá festivalová atmosféra, po tých dvoch zamračených rokov, je konečne slnečno,“ nešetril chválou Peter Nagy.

Potom sa nad festivalom strhla víchrica a organizátori museli kvôli bezpečnosti návštevníkov festival na tri hodiny prerušiť. Skupina Team s Pavlom Haberom a česká legenda Lucie sa na pódium už nedostali.

„Naše koncertné leto je tento rok husté a česko-slovenské! Cestujeme Piešťany, Karlove Vary, Praha - samé dlhé prejazdy medzi Tatrami a Krkonošami. Koncert a festival je pre nás sviatok, na ktorý sa veľmi tešíme. Konečne sa vidíme osobne, čo je po tých dvoch rokoch pandémie fantastické. A pokiaľ to neprekazí počasie, tak ako dnes, tak lepší hudobný sviatok nepoznám,“ prezradil Michal Dvořák z kapely Lucie.

Po upokojení počasia vystúpila po polnoci punková formácia Konflikt. Druhý deň festivalu začal program na hlavnom pódiu Braňo Mojzej, ktorého vystriedala skupina Fuera Fondo. Potom už pódium patrilo skupine Desmod, ktorá vystúpila v novej zostave Kuly, bubeník Ján Škorec a noví členovia klávesák Zoli Tóth, gitarista Adam Mičinec, basgitarista Juro Varga a gitaristka Mirka Šimková.

„Bolo to naozaj úžasné. Hrali sme trošku skôr, ako sme zvyknutí. Ale ľudia prišli a dali nám neskutočnú energiu, výborne sa mi spievalo. Pokojne by som hral ešte hodinku navyše. Pre mňa boli uplynulé dva roky veľmi depresívne, strávil som ich v garáži. Nevedeli sme, čo budeme robiť, čo nás čaká a k tomu prišlo ešte aj rozdelenie kapely. Bolo to divoké. No a potom nová partia, s ktorou sme sa potrebovali zohrať. Na pódiu nás to spolu veľmi baví, myslím si, že toto je naša najsilnejšia zostava,“ tešil sa Mário Kuly Kollár z Desmodu.

Rockové pecky na festivale predviedli kapely Škwor, Heľenine oči a jeden z najlepších KISS revivalov na svete – maďarský KISS Forever Band z Budapešti. Jediným členom, ktorý pochádza z Českej republiky je bubeník Radek Šikl.

„Nalíčiť sa do podoby KISSu mi trvá toľko, ako ženám namaľovať si linky, čiže asi hodinu. Hralo sa nám výborne, takéto veľké pódium je úžasné. Ja som síce na jednom mieste, ale gitaristi majú viac priestoru na pohyb. Ľuďom sa to páčilo a nám sa hralo fantasticky. Stretli sme sa niekoľkokrát so skutočnými KISSákmi a veľmi nás chválili. Skrátka, hanbu im nerobíme,“ konštatoval s úsmevom Radek Šikl, bubeník KISS Forever Band.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Pavol Karell Najväčším ťahákom TOPFESTu bola už tradične česká kultová kapela Kabát, ktorá fanúšikom predviedla dokonalý rockový nášup. Celý festival si spolu s Kabátom 90 minút zaskákal a zaspieval megahity „Kto ví jestli“, „Malá dáma“, „Pohoda“ či „Burlaci“. Na festivale si fanúšikovia mohli užiť aj menší RUNWAY STAGE, kde to odpálili kapely Zóna A, Sematam či Ploštín Punk. A predstavili sa tu aj víťazi ROCKOVEJ MATURITY a SKUTEČNÍ LIGY. Nechýbala skvelá funzóna s kolotočmi.

Organizátorom TOPFESTu je veľmi ľúto, že piatkový program narušilo nepriaznivé počasie. Snažia sa, aby fanúšikom vystúpenia kapiel vynahradili.

„Úprimne všetkým ďakujeme za podporu, účasť a za dôveru. Veľmi si vážime každého a uvedomujeme si, že ste to najdôležitejšie v skladačke TOPFEST. Radi by sme vám umožnili vidieť skupiny Team a Lucie naživo a preto intenzívne rokujeme o možnostiach ako to urobiť. Prosíme Vás odložte si pásky na ruky,“ píše sa vo vyhlásení organizátora.

