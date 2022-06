Osvetlenie kuchyne musí byť pekné aj praktické

Ktorá miestnosť v dome je najdôležitejšia? Je to obývacia izba, alebo kuchyňa? Názory sa líšia, my si ale trúfneme povedať, že ide o kuchyňu. Práve tu totiž mnohí z nás trávia veľa času, a to nielen varením a jedlom. V niektorých domácnostiach sa tu dokonca prijímajú návštevy. Ako kuchyňu osvietiť, aby išlo o útulné, ale pritom praktické miesto?

Ani veľa, ani málo

Kuchyňa je miestom, kde treba dobre vidieť. Zároveň ale platí, že nič sa nemá preháňať. Aj výber osvetlenia do kuchyne je dôležité nepodceniť a postarať sa, aby svetla bolo tak akurát a aby vám umelé svetlo neničilo zrak.

Viete, že keď budete mať v kuchyni nedostatok svetla, môže dôjsť aj na bolesti hlavy?

Než sa do výberu svetiel do kuchyne pustíte

V kuchyni máme množstvo spotrebičov a kuchynských pomocníkov, na prácu s nimi svetlo potrebujeme. Krájať nožom zeleninu potme nie je práve bezpečné, navyše na tú prípravu potrebujeme vidieť. Výber osvetlenia rozhoduje o tom, ako sa v kuchyni budete cítiť aj ako sa vám bude pracovať.

Kým sa ale vôbec do výberu osvetlenia pustíte, mali by ste si zmerať výšku stropu aj veľkosť miestnosti. Tieto parametre zohrávajú pri výbere svetiel zásadnú úlohu. Do miestnosti s nízkym stropom sa hodia prisadené svetlá, ktoré nie sú náročné na priestor, do miestnosti s vysokým stropom zase tie závesné.

Ako vybrať to pravé svetlo?

Okrem centrálneho svetla majú v kuchyni svoje miesto ešte doplnkové svetlá, napríklad v podobe podlinky, svetla nad jedálenský stôl, osvetlenie kuchynskej linky, poličiek a napríklad aj bodové svetlá. Ako ich vybrať?

Tip číslo jedna: Centrálne svetlo neosvieti celú miestnosť

Tiež si myslíte, že jedno svetlo v miestnosti stačí? Omyl! Okrem centrálneho svietidla, ktoré sa najčastejšie nachádza v strede miestnosti, treba pridať doplnkové svietidlá. Okrem toho, že svetlo neosvieti každý kút, si tiež môžete tieniť vlastným telom. Ďalšie svetelné body tak sú absolútnou nutnosťou. Aké svietidlá si do kuchyne môžete zaobstarať okrem toho centrálneho?

Svetlo nad jedálenský stôl, ktorého svetlo by malo dopadať na celú plochu stola a tvar by mal korešpondovať s tvarom stola.

ktorého svetlo by malo dopadať na celú plochu stola a tvar by mal korešpondovať s tvarom stola. Osvetlenie kuchynskej linky , vďaka ktorému si posvietite pod ruky. Čo tak podlinkové svietidlá s LED diódami alebo LED pásikmi?

vďaka ktorému si posvietite pod ruky. Čo tak podlinkové svietidlá s LED diódami alebo LED pásikmi? Poličky a skrinky krásne osvietite pomocou bodových svetiel , využijete ich aj nad barový pult.

, využijete ich aj nad barový pult. Špecialitou sú LED pásiky, ktoré podčiarknu vzhľad linky a postarajú sa o jej osvietenie. Viete, že ich inštalácia je rýchla a jednoduchá?

Tip číslo dva: Snažte sa kombinovať denné svetlo s tým umelým

Centrálne svietidlo by malo byť dostatočne výkonné, od veci nie je ani jeho kombinácia s denným svetlom. Teda aspoň v prípade, že v kuchyni máte aj nejaké to okno. A keď budete vyberať žiarovku, dajte prednosť neutrálnej bielej teplote svetla s hodnotou 4000 K. Nad jedálenský stôl dajte prednosť teplej bielej v rozmedzí 2700-3200 K.

Tip číslo tri: Svetlo nesmie oslňovať

Správna intenzita svetla je pre bezpečnú a pohodlnú prípravu pokrmov absolútne nevyhnutná. Príliš intenzívne svetlo vám môže byť nepríjemné.

