Diana Hágerová prezradila: Naše deti dostali pri pôrode špeciálny darček

Moderátorská dvojica Diana Hágerová a Roman Juraško majú doma priam idylický detský párik. K prvorodenej dcérke Izabele minulý rok pribudol aj synček Tristan. Ako však priznáva aj sympatická blondína, aj ju prekvapilo, že dvaja rodičia môžu mať dve úplne odlišné deti.

„Hoci je Tristanko ešte maličký, už teraz sa na ňom dajú pozorovať povahové črty, ktoré sú úplne iné ako Izabelkine. Je to väčší salámista a v jedle vyberavý gurmán. Izabelka bola v jeho veku slniečko a na každého sa stále usmievala. Tristanko je s úsmevom opatrný, najmä pri cudzích ľuďoch,“ prezradila zo súkromia rodinky.

Pomáha Izabelka mame so starostlivosťou o bračeka?

Pre dieťa, ktoré bolo jedináčikom, je príchod súrodenca obrovská zmena. Moderátorka sa preto aj Izabelku snažila na príchod bračeka pripraviť už počas tehotenstva: „Hovorila som jej nielen tie idylické predstavy o tom, aké to bude, ale aj to, že bábätká plačú a sú veľmi krehké. Myslím, že aj vďaka tomu zvládla príchod bračeka výborne. Veľmi ho ľúbi, každému o ňom rozpráva. Tristanko už prichádza do veku, kedy sa vedia spolu aj pekne pohrať a ja ich pri tom veľmi rada pozorujem,“ opísala Hágerová

Niekto má každý rok nový mobil, my sme peniaze vložili do budúcnosti detí

Diana Hágerová s partnerom Romanom Juraškom netaja, že sa obom deťom rozhodli pri pôrode určitým spôsobom „poistiť budúcnosť“. Izabele aj Tristanovi rodičia dali pri pôrode odobrať pupočníkovú krv, tkanivo pupočníka aj placenty. Hágerová sa o tejto možnosti po prvý raz dopočula u svojho gynekológa, ktorý jej odber pri prvorodenej dcére odporúčal. Pri Tristanovi sa rozhodli odber zopakovať.

„Pri Tristankovi sme to brali už ako samozrejmosť. Ak by sme niekedy mali ďalšie dieťatko, rozhodla by som sa rovnako. Veda napreduje neuveriteľne rýchlo a to, čo môže byť v medicíne a liečení realita o 10-20 rokov, si teraz nevieme ani predstaviť,“ tvrdí dvojnásobná mamička.

Perinatálne tkanivá (placenta, tkanivo pupočníka a pupočníková krv) majú veľký potenciál pri liečbe mnohých závažných ochorení, ako sú rôzne hematologické, imunologické, onkologické, neurodegeneratívne či metabolické ochorenia. Ich použitie je možné pri liečbe v detstve aj v dospelosti počas celého života. Viac informácií o možnostiach odberu nájdete aj na webe Cord Blood Center.

Hágerová tvrdí, že v ich okolí sa množstvo rodičov takisto rozhodlo pre odber: „Negatívne reakcie som zachytila iba online. Najmä kvôli cene. Na to by som ale povedala, že niekto si každý deň kupuje cigarety, niekto každý rok nový telefón. My sme sa peniaze rozhodli vložiť do budúcnosti našich detí,“ hovorí.

S deťmi sa nemá sedieť doma. Ako sa pripravuje na dovolenku rodinka Diany Hágerovej?

Keďže tento rok je konečne rokom, kedy je možné bez väčších obmedzení vycestovať, aj moderátorská dvojica sa s deťmi chystá na letnú dovolenku. „Určite nezastávam názor, že keď má niekto malé dieťa, má sedieť doma. Deti potrebujú vidieť svet, podmienky a ľudí v iných krajinách. Potrebujú to zažiť na vlastnej koži,“ hovorí Hágerová a rodičom radí najmä to, aby boli pred dovolenkou, pokiaľ možno, pokojní. „Deti nasávajú nálady a energie svojich rodičov. Keď sme my v pohode, sú aj deti.“

A ako sa na cestovanie s malými deťmi pripravuje rodinka Hágerovej a Juraška? „U nás platí pravidlo, keď sú jedlo, knihy a lekárnička pripravené, môžeme ísť kamkoľvek. V lete by sme chceli ísť na dovolenku, keďže počas celej korony sme neboli. Všetkým prajem krásne prázdniny,“ uzavrela na záver.

- reklamná správa -