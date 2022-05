Na Tyršovo námestie mieri 244 koní z celého sveta! Organizátori Danube Equestrian Festival očakávajú až 30 000 ľudí

Jedným z hlavných partnerov podujatia je mestská časť Petržalka, kde sa bude festival odohrávať a parkúrové preteky hostila už v minulosti. Starosta Ján Hrčka ich návrat po niekoľkoročnej prestávke s nadšením uvítal. “Preteky takéhoto charakteru na Tyršovom nábreží nikdy neboli a sú významné nielen pre Petržalku, ale pre celú Bratislavu. Sme radi, že organizátori si vybrali petržalskú časť nábrežia, ktorá má svoje čaro, najmä vďaka výhľadu na Staré mesto” povedal starosta.

Celé podujatie vrátane sprievodných aktivít môže byť pre návštevníkov zadarmo aj vďaka tomu, že mestská časť Petržalka pridala pomocnú ruku. “Som veľmi rád, že usporiadateľ nás zobral ako partnera a že sme vedeli prispieť k tomu, aby to bolo aj pre divákov zadarmo. To, čo si inde v Európe musia diváci zaplatiť, si naši návštevníci budú môcť pozrieť bezplatne. A pôjde naozaj o medzinárodnú show, za ktorou je neskutočne veľa práce a prípravy” dodal na záver.

K náročnosti organizácie takéhoto podujatia sa vyjadril jeho prezident Peter Pukalovič: “Všetko nám zjednodušilo partnerstvo s Robom Pálom (riaditeľ podujatia), ktorý so svojim teamom ľudí robí podobné preteky už niekoľko rokov a to ich meno je v jazdeckom svete známe a najmä vďaka nemu nám jazdecká federácia dôverovala, že to dokážeme spraviť a za to mu veľmi ďakujem.”

Galéria fotiek (4) Tlačová konferencia 18.5

Zdroj: Ján Zemiar

Spomenul aj sprievodný program, na ktorý sa môžu návštevníci tešiť počas celého festivalu. “Veľká vďaka patrí aj pánovi starostovi, pretože vďaka ich pomoci môžeme dať ľuďom vstup zadarmo a takisto aj kolotoče a jazdu na koňoch. Verejnosť tu bude mať strašne veľa vecí, ktoré si budú môcť užiť. Toto podujatie nie je len o jazdeckom preteku, je to o všeobecnej prezentácii športu pre deti a rodiny na významnom mieste, kde môžeme ukázať Bratislavu a Slovensko aj v trochu inom svetle.”

To najdôležitejšie z programu pretekov zhrnul športový riaditeľ festivalu Róbert Pál. “V prvom rade by som chcel povedať, že sme sa zaradili medzi mestá ako Paríž, Miami, New York, čo si myslím, že je úplne super. Príprave pretekov sa venuje asi 40 ľudí, ktorých nie je vidieť, ale bez nich by to nešlo a touto cestou im ďakujem. Máme tu 11 teamov, predstaví sa nám dokopy 172 jazdcov s 244 koňmi. Konkurencia je veľmi veľká. Je tu team Dánska, Írska a Belgicka a všetci prišli so svetovými menami.”

Galéria fotiek (4) Zdroj: Danube Equestrian Festival Bratislava

Slovensko budú v Pohári národov a v Grand Prix reprezentovať aj Bronislav Chudyba a Radovan Šillo. “Z môjho pohľadu ten povrch vyzerá fantasticky, to zázemie je super takže verím, že tu budeme podávať čo najlepšie výkony” povedal skúsený jazdec Radovan Šillo. “Ja dúfam, že urobíme čo najlepšiu reklamu slovenskému športu a vlastne sa poďakujeme aj organizátorom za toľko námahy s prípravou, vyzerá to nádherne. Myslím, že všetci sme motivovaní a pred domácim publikom je to ešte dvakrát také ako v zahraničí a vyzerá to fakt nádherne, čiže sa na to podľa tešíme úplne všetci. Aj z toho, že sa CSIO vrátilo do Bratislavy, je to vynikajúca reklama pre slovenský šport a jazdectvo.” doplnil kolegu Bronislav Chudyba.

Na konferencii boli predstavené aj víťazné trofeje z ateliéru Gordany Glass. Viac detailov prezradila samotná autorka. “Je to naša významná bratislavská farba, ktorá je použitá v modrom planibeli, kombinovaná so zlatom, platinou a bronzom. Aby sme dotvorili aj to čaro pretekov, tak niektoré podstavce majú v sebe tie prekážky, ktoré majú súťažiaci jazdci prejsť, aby sa dostali na prvú priečku.” Celkovo bude rozdaných 18 trofejí, na ktorých výrobu bol potrebný kýblik zlata.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

